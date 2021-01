Grupo Mafra agora é Viveo e traz nova visão de seu ecossistema de saúde

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Mafra, que reúne mais de 10 empresas do setor da saúde, entre elas Mafra Hospitalar, Cremer e Tecnocold Vacinas, anunciou um novo projeto que reorganizará todo seu ecossistema de saúde. Com a mudança, nasce a Viveo, marca institucional que reunirá todas as empresas e atuará de forma integrada, desde a cadeia de produção, passando pela distribuição até o consumidor final.

A Mafra Hospitalar, primeira das empresas, já atuava como um elo entre as indústrias e os prestadores de serviços da saúde, como hospitais, clínicas, convênios, home cares e instituições de saúde no mercado privado e público. Ela foi fundada em 1996 e se tornou referência para os maiores laboratórios e fabricantes nacionais e mundiais em materiais e medicamentos para distribuição e representação dos produtos no Brasil.

Em 2017, o Grupo Mafra adquiriu a Tecnocold Vacinas, maior distribuidora de vacinas do Brasil e, em 2018, a Cremer, indústria de insumos hospitalares, dando início a uma verticalização de portfólio. A partir daí, a empresa se consolidou como líder de inovação e qualidade em toda a cadeia de saúde.

Em 2020, a empresa fez novas aquisições para compor seu hall de soluções: a concorrente Expressa, as distribuidoras Vitalab, Byogene e Biogenetix – especialista em um segmento de laboratórios –, e a startup Far-me. No mesmo ano, foi anunciada a aquisição da Flexicotton, líder nacional na fabricação de produtos de algodão no segmento de marca própria. Além disso, o grupo investe em tecnologia e inovação, e é um dos principais mantenedores do Distrito HC, um hub de startups Healthtechs em parceria com o Hospital das Clínicas.

Esse ecossistema de soluções em cuidado para saúde do Brasil tem a missão de simplificar este segmento. Está presente em todas as etapas da cadeia, com portfólio de quase 10 mil produtos, liderança na fabricação e distribuição de materiais e medicamentos hospitalares, com produtos, serviços e soluções presentes em todos os estados do País. Com marcas reconhecidas e respeitadas em seus ramos de atuação, ficou evidente a necessidade de uma nova identidade que pudesse conectar todos esses elos do ecossistema em torno do propósito de Cuidar de Cada Vida, respeitando seu legado e criando um caminho para a transformação do mercado da saúde.

Grupo fez a diferença na pandemia

Diante do risco de escassez de insumos nos hospitais na pandemia, no início de 2020, o Grupo imediatamente investiu mais de R$ 5 milhões para produzir máscaras e álcool gel e ampliar a malha logística para garantir o abastecimento com EPIs aos hospitais públicos e privados em todo o País. Foram fretados voos para trazer EPIs de emergência para abastecer as principais instituições que atendem pacientes da Covid19.

As mais de 20 unidades e centros de distribuição no território brasileiro operaram em três turnos, para que o abastecimento de todos os hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias pelo Brasil não fossem impactados.

Sobre a Viveo

A Viveo é um ecossistema de produtos e serviços que conecta soluções de saúde. Reúne mais de 10 empresas, que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos hospitalares, até gestão dos clientes. A Viveo busca democratizar o acesso à saúde e garantir suporte e manutenção para toda cadeia hospitalar, para que pessoas ajudem a cuidar de outras pessoas. É composta pelas empresas: Mafra Hospitalar, Tecnocold Vacinas, Diagnóstica Cremer, Byogene, Biogenetix, Vitalab, Heath Log, Cremer, Flexicotton, Far.me e dona das marcas Cremer, Topz e Embramed.

Para mais informações, acesse: http://www.viveo.com.br/

