Grupo QNB: resultados financeiros do exercício concluído em 31 de dezembro de 2019

A diretoria recomendou à assembléia geral a distribuição de dividendos em dinheiro de 60% do valor nominal da ação (QAR 0,60 por ação). Os resultados financeiros de 2019, assim como a distribuição de lucros, estão sujeitos à aprovação do Banco Central do Catar (Qatar Central Bank, QCB).

O crescimento sólido de empréstimos e adiantamentos em 10%, alcançando QAR 679 bilhões (US$ 186 bilhões), contribuiu para o crescimento do total de ativos, o que foi financiado, principalmente, pela forte geração de depósitos de clientes, que ajudou a aumentar esses depósitos em 10%, atingindo QAR 684 bilhões (US$ 188 bilhões) a partir de 31 de dezembro de 2018. O QNB alcançou o índice saudável de empréstimos para depósitos de 99,2% em 31 de dezembro de 2019.

A eficiência operacional resultou em sólido índice de eficiência (custo/receita) de 25,9%, além de alcançar fontes sustentáveis de geração de receita, considerado um dos melhores índices entre as grandes instituições financeiras da região.

O índice entre os empréstimos vencidos e os brutos era de 1,9%, em 31 de dezembro de 2019, um dos mais baixos entre as instituições financeiras da região MEA, refletindo a alta qualidade da carteira de empréstimos do Grupo e a gestão eficaz do risco de crédito. A política conservadora do Grupo em relação ao provisionamento resultou no índice de cobertura de 100% em 31 de dezembro de 2019.

O patrimônio líquido total aumentou 7%, atingindo QAR 95 bilhões (US$ 26 bilhões) em 31 de dezembro de 2019. O lucro por ação atingiu QAR 1,45 (US$ 0,40), em comparação com QAR 1,44 (US$ 0,39) em dezembro de 2018.

O índice de adequação de capital (CAR) do Grupo, em 31 de dezembro de 2019, era de 18,9%, superior aos requisitos mínimos regulamentares do Banco Central do Catar e do Comitê de Basileia.

Estatísticas do Grupo

O Grupo QNB atende a uma base de aproximadamente 25 milhões de clientes, com o apoio de 29.000 funcionários, operando em mais de 1.100 locais e 4.300 caixas eletrônicos.

