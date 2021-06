Grupo Realty ONE será inaugurado na Espanha

LAS VEGAS, 9 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca moderna de estilo de vida, orientada por propósitos, e um dos franqueadores de crescimento mais rápido atualmente, vendeu os direitos de franquia a um novo proprietário na Espanha, que busca trazer a dinâmica COOLTURE, a imagem da marca, o treinamento e o modelo de negócios exclusivo da empresa para o próspero país.

Istvan Pasku, um executivo estabelecido em vários países, com um histórico de sucesso como profissional de marketing, empreendedor e franqueador, adquiriu os direitos de franquia na Espanha. O Realty ONE Group vem conversando com parceiros como Pasku, há quase dois anos, como parte da abordagem disciplinada para crescimento global da empresa.

"Não poderíamos ter encontrado um parceiro melhor e mais experiente do que o Istvan, no momento de abrirmos as portas neste belo país," disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Istvan está com fome de sucesso, é um homem de família amoroso e é apaixonado por ajudar os outros a atingirem seus objetivos, assim como ele."

Como empreendedor em série, Pasku se tornou um profissional de marketing competente e lançou vários negócios internacionais de sucesso. Depois de experimentar ele mesmo uma série de transações imobiliárias, Pasku vê a oportunidade de trazer para a Espanha uma maneira nova, mais moderna e empolgante de fazer negócios imobiliários.

"Estamos muito felizes em dar aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade de alcançar seus sonhos," disse Istvan Pasku. "Realmente acreditamos que nosso sucesso é o sucesso deles e estamos dispostos a apoiar cada membro do Realty ONE Group Espanha na busca de seus sonhos."

O Realty ONE Group International investiu fortemente em sua infraestrutura para oferecer serviço e suporte extraordinários aos atuais e futuros proprietários de franquias, evoluindo em todos os aspectos de seus negócios, preparando-se para apoiar 100 mil profissionais do setor imobiliário em todo o mundo. Isso inclui a zONE, nossa plataforma de tecnologia proprietária, bem como a ONE University, nossos programas de treinamento estruturados proprietários, ONE Support, nosso sistema de suporte centralizado eficaz e eficiente, juntamente com marketing, imagem de marca, vendas e muito mais.

The UNBrokerage, como é conhecido no setor, tem mais de 16.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados, em Washington D.C. e no Canadá e acaba de anunciar a venda dos direitos de franquia para Singapura.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre a Realty ONE Group

Fundada em 2005, a Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a cara da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 16.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group está entre os primeiros (faixa de um por cento) no país pela REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

