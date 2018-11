Grupo StepStone expande presença na América Latina

NOVA YORK e SÃO PAULO, 20 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Grupo StepStone, especializado em mercados privados globais, abriu seu segundo escritório latino-americano, em Lima, Peru, e contratou Shannon Bolton (vinda da Capital Strategies Partners), para ocupar o cargo de diretora de administração.

Além de operar o escritório do Grupo StepStone em Lima, Shannon Bolton vai liderar as atividades de desenvolvimento de negócios da firma na região andina. "O momento é estimulante para investidores institucionais da América do Sul aplicarem em mercados privados. Mudanças regulamentares, combinadas com conhecimentos mais profundos dos investidores, causaram um aumento substancial no apetite por investimentos alternativos nos últimos dois anos. O Grupo StepStone é o parceiro ideal para grupos que buscam aumentar suas aplicações em investimentos alternativos e nossa presença local irá nos permitir servir melhor os clientes que quiserem diversificar suas aplicações em participações privadas, dividas privadas, bens imobiliários e infraestrutura", disse Shannon Bolton.

"É com muita satisfação que recebemos Shannon Bolton na equipe. Seu conhecimento dos mercados locais, rede de relacionamento profissional e dedicação ao trabalho se adequam naturalmente a nosso método de serviço de alto contato com os clientes", disse a chefe do escritório do Grupo StepStone em São Paulo, Bruna Riotto. "Os investidores locais aumentaram suas aplicações nos mercados privados globais desde que abrimos nosso primeiro escritório na América Latina em 2014. Somar alguém com as qualificações de Shannon Bolton à equipe irá ajudar os investidores andinos a ampliar seu acesso a oportunidades de investimento de alta qualidade no exterior e capitalizar toda a expertise e amplitude da plataforma global do Grupo StepStone".

Shannon Bolton, veterana do setor há dez anos na América Latina, ingressa na StepStone vinda da Capital Strategies Partners, onde ela liderou os esforços de colocação dos agentes na região andina. Antes disso, ela passou mais de cinco anos no LarrainVial SA, maior banco de investimentos do Chile, onde ela se focou em vendas institucionais. Shannon Bolton é formada em administração de empresas pela Faculdade de Administração Carroll da Universidade de Boston.

Sobre o Grupo StepStone

O Grupo StepStone se especializa em mercados privados globais e presta serviços personalizados de investimento, consultoria e monitoramento de portfólio a investidores institucionais. Com mais de US$ 250 bilhões em alocações totais de capital, incluindo mais de US$ 46 bilhões em ativos sob gestão, a firma cobre todo o espectro de oportunidades nos mercados privados do mundo. O Grupo StepStone usa uma abordagem disciplinada, focada em pesquisas, que integra prudentemente fundos, investimento secundários e coinvestimentos para criar soluções personalizadas, de acordo com os objetivos de qualquer programa de investimento nos mercados privados. O Grupo StepStone é uma firma global, com 18 escritórios em 13 países. Saiba mais em www.stepstoneglobal.com.

