Grupo TIENS Tornar-se-á um Participante Global na Futura Indústria de Saúde em Massa

Li Jinyuan, um Presidente do Grupo TIENS, disse orgulhosamente aos jornalistas que "Ao longo dos anos, o Grupo TIENS tem progredido substancialmente na construção do "Belt and Road" e investido muita energia para aumentar o investimento, concentrando-se no aumento do investimento e expansão do mercado em países situados ao longo do "Belt and Road" com esforços. Até ao momento, o Grupo TIENS estabeleceu filiais em mais de 110 países e construiu mercados comerciais em 224 países e regiões. É importante para nós ter a capacidade de melhorar as condições de vida de mais de 47 milhões de famílias em todo o mundo e elevar o seu nível de vida".

O Grupo TIENS estabeleceu uma base sólida na Europa, e espera agora continuar a desenvolver-se e a crescer. O TIENS será ainda mais impulsionado para cumprir o seu compromisso de "Humanidade Saudável e Serviço Social" através do projecto TIENS de lojas de experiência de alto nível no futuro. Ao mesmo tempo, planeiam tirar partido da posição de liderança das empresas chinesas no comércio electrónico ao longo dos anos, e realizar o marketing global e a substituição em virtude do comércio electrónico transfronteiriço global para maiores benefícios.

Li Jinyuan afirmou que o Grupo Tianshi desenvolverá no futuro uma cooperação mais próxima com empresas de todo o mundo, e gerirá melhor as relações em todas as áreas, especialmente no desenvolvimento sustentável com empresas comerciais de diferentes países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587343/1.jpg

FONTE TIENS

SOURCE TIENS