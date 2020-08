Grupo Vamos e Volkswagen Caminhões e Ônibus fecham a maior negociação do ano na indústria de veículos comerciais do Brasil

Por trás do negócio, está o crescimento do segmento de aluguéis de caminhões, comum na Europa e Estados Unidos e que segue impulsionado no Brasil pela alta do agronegócio, pela força do mercado de logística e pela atração por empresas de outros segmentos para essa modalidade de operação. Com entregas agendadas desde a primeira quinzena de agosto até dezembro, o contrato abrange 20 modelos diferentes de veículos para suprir a demanda do Grupo Vamos, que inclui renovações de contratos e conquista de novos clientes nos últimos meses.

Líder de vendas para este setor de acordo com dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), com mais de 50% de participação de mercado, a VWCO já destina cerca de 15% do total produzido a atender clientes do segmento. No Grupo Vamos, a marca VW representa cerca de 60% de sua frota de caminhões.

"Reabrimos o segundo turno de produção em nossa fábrica em Resende (RJ) para alavancar, com total segurança para os colaboradores, a montagem de nossos veículos Volkswagen em grande parte devido a esse pedido que fechamos com o Grupo Vamos. Aluguel de caminhões é uma tendência no mercado nacional, caracterizando-se como uma alternativa muito interessante, dadas as facilidades que oferece, especialmente num cenário de grande desafio econômico como o atual, em que a capacidade de investimento de muitas empresas está comprometida", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A atividade do Grupo Vamos está focada em locações sob medida, assim como a produção dos caminhões pela VWCO. As unidades são adquiridas para atender a contratos em que clientes e a locadora definem o tipo de veículo mais adequado e com melhor valor agregado à sua aplicação. E todos os elos dessa cadeia são envolvidos nesse processo de consultoria, desde o gestor da frota da empresa cliente até o motorista, para que seja eleita a solução com a melhor relação custo-benefício total de operação.

"A locação de caminhões vem registrando interesse crescente pois atende, melhor e de forma mais eficiente, às necessidades das empresas na busca por maior produtividade, melhor alocação de capital, menor endividamento e redução de custos. Isso tem feito com que as empresas, cada vez mais, busquem esse modelo para renovação e ampliação das suas frotas de caminhões. Efetivamente, trazendo maior eficiência para suas operações, com veículos mais modernos, com menores custos de manutenção e de consumo de combustível e maior disponibilidade das frotas", analisa Gustavo Couto, CEO do Grupo Vamos.

Parceria histórica garante resultados

Com uma frota superior a 14 mil veículos, o Grupo Vamos é a maior locadora de caminhões do País e conta com parceria histórica com a Volkswagen Caminhões e Ônibus como um de seus pilares de sucesso. Além de ter a marca como sua maior fornecedora de caminhões, é representante comercial com concessionárias da montadora.

A expectativa da Vamos é que o segmento continue a crescer forte nos próximos anos, contribuindo efetivamente na redução da idade média da frota nacional, hoje de 20,7 anos. Mudança que imprime inúmeras vantagens econômicas e ambientais, considerando a tecnologia dos novos caminhões da Volkswagen. Se a idade média da frota brasileira seguisse a mesma da Vamos, de 2,5 anos, haveria uma queda na emissão de poluentes atmosféricos de 95%, além da economia de combustível e custos de manutenção.

Hoje o Grupo Vamos está presente nos mais diversos setores da economia: do agronegócio ao de transporte e logística, passando por varejo e serviços públicos, como telefonia, distribuição de energia e coleta de lixo.

Negócio ajuda setor de caminhões a enfrentar cenário difícil

Para atender a esta compra do Grupo Vamos e fazer frente à demanda dos demais clientes, a VWCO decidiu ampliar sua capacidade de produção e, desde o dia 29 de junho, opera em dois turnos de produção. Como resultado dessa iniciativa, as primeiras unidades desta operação histórica começaram a ser entregues agora na primeira quinzena de agosto.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus foi uma das primeiras empresas automotivas a retomar a produção desde o início da pandemia, seguindo todos os protocolos de prevenção, segurança e proteção de seus colaboradores. Em 27 de abril, a montadora voltou às atividades com cerca de mil colaboradores em apenas um turno de produção.

