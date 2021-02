Grupos líderes defensores de la salud y la lucha contra el cáncer se unen para reducir las desigualdades raciales en la atención oncológica

NCCN, ACS CAN y NMQF presentan nuevos resultados de encuestas que evidencian las percepciones frente a los prejuicios de pacientes, cuidadores y proveedores de atención, y sugieren cambios en políticas y prácticas para mejorar la equidad en el acceso a la atención de alta calidad para el tratamiento del cáncer.

WASHINGTON y PLYMOUTH MEETING, Pensilvania, 23 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), American Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN) y National Minority Quality Forum (NMQF) presentaron nuevas ideas para superar la desigualdad en la oncología. Las recomendaciones, que fueron desarrolladas por un grupo de 17 expertos nacionales que representaban a pacientes y activistas, cuidadores, proveedores de atención en salud, investigadores y a la industria, abordan de manera directa la forma en que los sistemas médicos en los Estados Unidos a menudo fallan de forma desproporcionada a los pacientes que pertenecen a grupos minoritarios, en particular a los afroamericanos e indígenas. Además, los expertos se apoyan en datos estadísticos masivos de una encuesta reciente publicada por Public Opinion Strategies en nombre de las organizaciones para dejar en claro que el caso requiere acciones urgentes.

Algunos de los hallazgos más destacados de la encuesta son: entre los pacientes, sobrevivientes y cuidadores, el 63 % de afroamericanos y el 67 % de Latinxs mencionó haber tenido alguna experiencia negativa con su equipo de oncología, como que se hicieran supuestos sobre ellos o su situación financiera, o experimentaron dificultades para encontrar respuestas a sus preguntas. Esto contrasta con el 43 % de encuestados blancos que reportaron situaciones de ese tipo. En el caso de los profesionales de oncología, 2/3 de los encuestados consideraban que los pacientes no blancos experimentaron peores resultados en la atención del cáncer, y solo 1/3 consideró que esas poblaciones de pacientes estuvieran recibiendo una atención de menor calidad o una comunicación poco efectiva durante la atención.

"La investigación ha demostrado que las desigualdades en resultados no están basadas en la biología, sino que son el resultado de la desigualdad sistémica y la parcialización en el acceso y la prestación del servicio", afirmó el Dr. Robert W. Carlson, director ejecutivo de NCCN. "El racismo existe en los Estados Unidos e impacta en todas las esferas, incluyendo la comunidad médica. Un método probado que ayuda a mejorar la equidad es implementar la atención acorde a pautas. Estamos agradecidos por poder aprender de los expertos acerca de lo que podemos hacer ahora mismo para asegurar que todas las personas reciban la mejor atención con base en evidencias que sea posible. Este proceso ha sido a la vez instructivo e inspirador. Ahora estamos comprometidos a trabajar juntos para que estas recomendaciones se hagan realidad".

"Las comunidades de color y otros grupos médicamente marginados siguen presentando tasas más altas de cáncer y tienen menores probabilidades que las de otros grupos de obtener un diagnóstico temprano o de recibir un tratamiento óptimo", comentó Lisa Lacasse, presidenta de ACS CAN. "Asegurar que las prácticas clínicas de calidad estén vigentes y se implementen de manera equitativa a todos los pacientes independientemente de su raza, grupo étnico, nivel socioeconómico o ubicación geográfica es esencial para reducir estas desigualdades. Hasta que no reduzcamos la carga de esta enfermedad para todas las comunidades, no nos será posible lograr nuestra misión de lograr un mundo sin cáncer. Estas recomendaciones son un importante recurso para lograr ese objetivo".

"Podremos mejorar los resultados con respecto al cáncer para las comunidades de color y en áreas rurales al cerrar las brechas en evaluación, diagnóstico, tratamiento y supervivencia, tanto en la práctica clínica como a nivel político", indicó Gary A. Puckrein, PhD, presidente y director ejecutivo de NMQF. "NMQF se complace en colaborar con NCCN y ACS CAN para desarrollar recomendaciones basadas en evidencias que nos permitan diseñar un sistema que preste una atención oncológica de alta calidad a todas las diversas poblaciones de los Estados Unidos".

Para abordar las desigualdades en el acceso a la atención oncológica, las tres organizaciones convocaron el Elevating Cancer Equity Working Group (Grupo de trabajo para incrementar la equidad frente al cáncer), copresidido por Shonta Chambers, MSW, vicepresidenta ejecutiva de Iniciativas de Equidad en Salud y Compromiso Comunitario de Patient Advocate Foundation, y el Dr. Robert Winn, director de VCU Massey Cancer Center. Entre las recomendaciones del grupo de trabajo se incluye un nuevo Informe de Equidad para ayudar a los proveedores, contribuyentes y entidades de acreditación a avanzar hacia una prestación equitativa del servicio. Este informe incluye 17 cambios perceptibles en las prácticas, como asegurar que los sistemas de salud ofrezcan y requieran capacitación anual en parcialización implícita para todos los empleados, disponer orientadores del paciente o trabajadores de la salud cultural y lingüísticamente representativos a través de la contratación interna o la contratación con organizaciones de base comunitaria, y ofrecer horarios flexibles para las citas de evaluación y tratamiento. La lista completa de prácticas recomendadas está desglosada en las siguientes categorías:

Participación comunitaria

Acceso a la atención y determinantes sociales de la salud

Gestionar la parcialización en la prestación del servicio

Calidad e integralidad de la atención

Las recomendaciones se explicarán con mayor detalle durante un discurso de apertura en la Conferencia Anual NCCN 2021 Virtual que se sostendrá en modalidad online el 19 de marzo.

Asimismo, las organizaciones crearon una serie de recomendaciones para cambios de políticas dirigidas a:

El Congreso de los Estados Unidos

CMS y contribuyentes comerciales

Agencias federales

Legisladores a nivel estatal y local

Algunos ejemplos de políticas incluyen medidas para eliminar barreras a la participación en pruebas clínicas y requerir que la Administración de Alimentos y Medicamentos tenga en cuenta la diversidad en pruebas clínicas como parte del proceso de aprobación de medicamentos, ofrecer recursos a universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos y a otras instituciones que atienden grupos minoritarios con el objetivo de fomentar una fuerza laboral sanitaria más diversa, financiar campañas de difusión pública en torno a la prevención del cáncer que cultural y lingüísticamente reflejen las audiencias diversas, y asegurar el acceso a los orientadores de pacientes y su correspondiente reintegro para personas con todos los tipos de seguros.

Los grupos planean una serie de compromisos permanentes para los proveedores, pacientes y legisladores como recurso para avanzar en esta labor y mejorar la atención del paciente. En un artículo revisado por pares que se publicará próximamente, se presentará un análisis más profundo de los datos de Public Opinion Strategies. Esta información fue recabada en dos encuestas: una dirigida a pacientes, sobrevivientes y cuidadores familiares utilizando sobremuestreo para asegurar la representación de las minorías y la otra entre profesionales de la oncología.

Para obtener más información acerca del grupo de trabajo y próximos avances, visite NCCN.org/policy. Participe de la conversación virtual con la etiqueta #ElevatingCancerEquity.

Acerca de ACS CAN

American Cancer Society Cancer Action Network (ACS CAN) trabaja para situar al cáncer como prioridad central para los oficiales públicos y los candidatos en los niveles federal, estatal y local. ACS CAN empodera a defensores en todo el país para que sus voces sean escuchadas e influencien cambios en políticas públicas basados en evidencias, al igual que soluciones legislativas y regulatorias que reduzcan las cargas del cáncer. Como la filial activista, sin fines de lucro y no partidista de American Cancer Society, ACS CAN es una pieza clave en la lucha por un mundo sin cáncer. Para obtener más información, visite www.fightcancer.org.

Acerca de National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) es una alianza sin fines de lucro conformada por importantes centros oncológicos dedicada a la atención del paciente, la investigación y la educación. NCCN se dedica a mejorar y facilitar una atención oncológica de calidad, efectiva y accesible, para que los pacientes puedan tener una vida mejor. Visite NCCN.org para obtener más información sobre las pautas de la práctica clínica en oncología de NCCN (NCCN Guidelines®) y otras iniciativas. Siga a NCCN en Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg y Twitter @NCCN.

Acerca de National Minority Quality Forum

National Minority Quality Forum apoya a proveedores, profesionales, administradores, investigadores, legisladores y organizaciones comunitarias y basadas en la fé que prestan servicios de salud para que puedan proveer una atención apropiada a las comunidades minoritarias. Este apoyo se basa en el suministro de evidencias en forma de ciencia, investigación y análisis que conduzcan a una organización y gestión efectiva de los recursos del sistema con el fin de mejorar la calidad y seguridad de la atención en salud para toda la población de los Estados Unidos, incluidas las minorías. Para obtener más información, por favor, visite www.nmqf.org.

