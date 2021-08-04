Группа TIENS станет глобальным участником массовой индустрии здравоохранения будущего

ТЯНЬЦЗИНЬ, Китай, 4 августа 2021 г. Как заявил председатель TIENS Group Ли Цзиньюань на Форуме по развитию индустрии здравоохранения «Один пояс и один путь в постпандемическую эру», проходившем в китайском Тяньцзине, TIENS Group готова стать одним из основных участников глобальной индустрии здравоохранения будущего.

Этот форум дает возможность Китаю и TIENS Group представить себя широкой международной аудитории. Сообщается, что на форум были приглашены влиятельные гости, в числе которых ключевые менеджеры международных организаций, эксперты в области здравоохранения, профессиональные исследователи в областях логистики и цепочки поставок и т. д.

Председатель TIENS Group Ли Цзиньюань с гордостью сообщил репортерам, что «на протяжении многих лет TIENS Group неустанно поддерживала формирование коалиции «Одного пояса и одного пути» и прилагала много усилий для привлечения и расширения рынков в странах, входящих в состав «Одного пояса и одного пути». На сегодняшний день TIENS Group открыла филиалы в более чем 110 странах и развила рынки в 224 странах и регионах. Для нас важно иметь возможность улучшить условия жизни более 47 миллионов семей по всему миру и повысить их благосостояние».

Группа компаний TIENS заложила прочный фундамент в Европе и теперь надеется на дальнейшее развитие и рост. В будущем TIENS будет стремиться к выполнению своих обязательств по предоставлению «Общественных услуг для здорового человечества» в рамках проекта TIENS по созданию высококлассных интерактивных магазинов (experience stores). Также компания планирует воспользоваться преимуществами многолетнего лидерства китайских предприятий в области электронной коммерции и построить сеть глобального маркетинга для пользы всего человечества.

Ли Цзиньюань заявил, что в будущем Tianshi Group будет развивать более тесное сотрудничество с предприятиями со всего мира и построит прочные отношения во всех областях, особенно в секторе устойчивого развития с коммерческими предприятиями разных стран.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1587130/1.jpg

SOURCE TIENS