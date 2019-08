Gryphon Investors accepte d'investir dans une marque de protection des mains passionnée, Mechanix Wear

SAN FRANCISCO, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Gryphon Investors (« Gryphon »), une société de capital-investissement de taille moyenne basée à San Francisco, a annoncé ce jour la signature d'un accord définitif concernant un important investissement dans Mechanix Wear® (ou la « Société ») qui fait partie des principaux créateurs et fabricants de gants de travail de haute performance. En travaillant aux côtés de Michael Hale, propriétaire et PDG actuel, qui conservera une participation dans la Société, Gryphon a pour but de créer une plateforme de premier plan dans le secteur des équipements de protection individuelle (EPI). Les modalités financières de la transaction sont soumises aux conditions de clôture habituelles. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Fondé en 1991 par Jim Hale, Mechanix Wear est leader dans le domaine de la protection des mains dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'industrie et de la stratégie. Michael Hale, fils de M. Hale, a rejoint la Société en 2005 et en est devenu PDG en 2016 ; il est chargé de la supervision de la croissance rapide et de l'expansion internationale de la Société. Marque reconnue à l'international, Mechanix Wear a la réputation d'offrir des performances, une qualité et une fiabilité supérieures et constantes, et est de plus en plus suivie par une clientèle passionnée. Basée à Valencia, en Californie, la Société vend ses produits dans plus de 20 000 magasins de détail dans plus de 70 pays et par l'intermédiaire de distributeurs industriels.

Dans le cadre de la transaction, Jesse Spungin rejoint Mechanix Wear en tant que président et directeur des opérations, succédant ainsi à Bari Waalk, actuel directeur des opérations, qui quittera son poste dans la Société en décembre après trente années de services, pour saisir de nouvelles opportunités. M. Spungin prendra la direction des ventes, du marketing et des opérations à l'international ; il était auparavant président de K&N Engineering, chef de file de l'industrie de la filtration et de la technologie automobile, qui faisait précédemment partie du portefeuille d'investissement de Gryphon.

Keith Stimson, associé et directeur des produits de consommation et du groupe des services chez Gryphon a déclaré : « Notre investissement dans Mechanix Wear reste dans la lignée de l'activité de longue date de Gryphon, qui a été couronnée de succès et qui consiste à soutenir les marques passionnées et dynamiques, au style de vie actif. Mechanix Wear est une marque authentique issue de l'héritage NASCAR depuis près 30 ans, qui a su se constituer une importante base d'utilisateurs fidèles. Nous sommes heureux de nous associer à la Société, car nous créons ensemble la prochaine étape de son évolution en tant que leaders sur le marché de la protection des mains. »

Dennis O'Brien, partenaire d'exploitation des produits de consommation et du groupe des services de Gryphon a ajouté : « Michael Hale et son équipe de direction ont créé une marque de gants de travail que travailleurs et consommateurs dans le monde entier associent aux idées d'innovation, de qualité et d'excellence opérationnelle, et notre objectif est de leur permettre de tenir cette promesse. L'investissement de Gryphon permettra à la Société d'accélérer sa croissance interne et de mieux gérer l'innovation des produits du secteur, tout en maintenant la plus grande attention au service des clients et des consommateurs. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Gryphon, qui possède une vaste expérience dans l'aide à la croissance des entreprises familiales », a déclaré M. Hale. « Avec le soutien des importantes ressources opérationnelles de Gryphon et de notre nouveau président et directeur de l'exploitation, nous souhaitons tirer parti de la position de leader et de la forte image de marque de Mechanix Wear pour accélérer la croissance sur tous les canaux, y compris le commerce de détail, le commerce électronique, l'industrie et le gouvernement fédéral et, au niveau géographique, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. »

« Il est important de protéger les mains et ce besoin est croissant dans l'économie moderne, où Mechanix Wear est la marque la plus convoitée et maintient une position de leader depuis longtemps sur le marché haut de gamme, où la demande augmente le plus rapidement », a dit Ryan Fagan, vice-président principal chez Gryphon. « Nous sommes impatients de travailler avec Michael, Jesse et toute l'équipe de gestion, afin de soutenir la croissance interne de la Société et d'identifier des acquisitions attractives pour développer la plateforme. »

EC M&A et Houlihan Lokey ont agi à titre de conseillers financiers de Gryphon et Kirkland & Ellis à titre de conseillers juridiques du cabinet. Doug Hood a été conseiller financier de Mechanix Wear et Stradling Yocca Carlson and Rauth a été conseiller juridique de l'entreprise.

À propos de Mechanix Wear®

Depuis le lancement du gant de travail Original®, lors du Daytona 500 de 1991, Mechanix Wear a bâti sa réputation en tant que leader de la protection des mains dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'industrie et de la stratégie. Notre mission est d'aller au-delà des idées reçues et d'innover continuellement en matière de gants techniques destinés aux travailleurs. The Tool That Fits Like a Glove® (L'outil qui vous va comme un gant). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mechanix.com.

À propos de Gryphon Investors

Basé à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est l'un des principaux cabinets de capital-investissement, axé sur la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire, en partenariat avec des équipes de direction expérimentées. Depuis 1997, le cabinet a géré plus de 4,9 milliards $ en placements en actions et en capital. Gryphon V cible des placements en actions d'environ 100 à 300 millions $ par société de portefeuille, y compris souvent des co-investissements par ses commanditaires. Gryphon accorde la priorité aux occasions d'investissement où il est possible de former des partenariats solides avec les propriétaires et les dirigeants afin de bâtir des entreprises de premier plan, en utilisant le capital de Gryphon, des ressources professionnelles spécialisées et son savoir-faire opérationnel.

Contact

Caroline Luz

Owen Blicksilver Public Relations, Inc.

203-656-2829

caroline@blicksilverpr.com

Related Links

http://www.gryphoninvestors.com



SOURCE Gryphon Investors