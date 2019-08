Gryphon Investors acuerda invertir en Mechanix Wear, entusiasta marca para la protección de las manos

SAN FRANCISCO, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Gryphon Investors ("Gryphon"), una empresa de capital privado, del mercado medio, con sede en San Francisco, anunció hoy que ha firmado un acuerdo final para realizar una importante inversión en Mechanix Wear® (la "Compañía"), un importante diseñador y fabricante de guantes para trabajo de alto rendimiento. Trabajando junto al actual dueño y CEO, Michael Hale, quien mantendrá una participación en la Compañía, Gryphon tiene intención de construir una plataforma líder en el sector de Equipos de Protección Personal (EPP). La operación, que se espera se concretará en el cuarto trimestre, está sujeta a las habituales condiciones de cierre. No se dieron a conocer los términos y condiciones del acuerdo.

Fundada en 1991 por Jim Hale, Mechanix Wear es líder en protección de las manos para el sector automotriz, de construcción, industrial y táctico. Michael Hale, hijo del señor Hale, quien se unió a la Compañía en 2005 y es su CEO desde 2016, ha dirigido el rápido crecimiento y la expansión internacional de la Compañía. Mechanix Wear, una marca reconocida internacionalmente, tiene la reputación de brindar siempre un rendimiento, una calidad y una confiabilidad de nivel superior, y ha logrado una cantidad creciente de leales consumidores apasionados. Con casa matriz en Valencia, California, la Compañía vende sus productos en más de 20.000 tiendas minoristas en más de 70 países y mediante distribuidores industriales.

Como parte de la operación, Jesse Spungin se incorpora a Mechanix Wear como presidente y director general de operaciones en reemplazo del actual director general de operaciones, Bari Waalk, quien dejará la Compañía en diciembre luego de 30 años de servicio para ir tras nuevas oportunidades. Spungin, quien será responsable de dirigir las áreas de ventas, marketing y operaciones a nivel global, ocupó en fecha más reciente el cargo de presidente en K&N Engineering, líder en la industria de filtros y tecnología para el sector automotriz, y una previa inversión de la cartera de Gryphon.

Keith Stimson, socio y jefe del Grupo para Productos y Servicios de Consumo de Gryphon, dijo: "Nuestra inversión en Mechanix Wear es una continuación de la duradera exitosa actividad de Gryphon en cuanto a apoyar a las marcas de estilo de vida entusiastas y activas. Mechanix Wear es una auténtica marca que se origina en el legado NASCAR casi hace 30 años, y ha construido una amplia y leal base de usuarios. Nos entusiasma asociarnos con la Compañía al construir el negocio juntos para llevarlo al siguiente nivel en su evolución como líder de mercado en protección de manos".

Dennis O'Brien, socio operativo del Grupo para Productos y Servicios de Consumo de Gryphon, añadió: "Michael Hale y su equipo de directivos han construido una marca de guantes para el trabajo que los trabajadores y consumidores de todo el mundo asocian con la innovación, la calidad y la excelencia operativa, e intentamos ayudarlos a consolidarse sobre esa promesa. La inversión de Gryphon permitirá a la Compañía acelerar el crecimiento orgánico e impulsar lo mejor en cuanto a innovación de productos, mientras se mantiene la esmerada atención del más alto nivel en el servicio a sus clientes y consumidores".

"Nos complace asociarnos con Gryphon, quien cuenta con un gran historial en cuanto a ayudar a las empresas familiares a hacer crecer sus negocios de manera exitosa", dijo el señor Hale. "Con el apoyo de los sólidos recursos operativos de Gryphon y nuestro nuevo presidente y director general de operaciones, buscamos capitalizar sobre la posición de liderazgo de Mechanix Wear y la fuerte marca para acelerar el crecimiento en los canales, incluso el minorista, de comercio electrónico, industrial, y federal, además de geografías que incluyen a América del Norte, Asia y Europa".

"La protección de las manos es una importante y creciente necesidad en la economía moderna, y Mechanix Wear es la marca más codiciada con una consolidada posición comercial en el mercado de alta gama, donde la demanda está creciendo con más rapidez", dijo Ryan Fagan, vicepresidente sénior de Gryphon. "Estamos ansiosos por trabajar con Michael, Jesse y el resto del equipo directivo para apoyar el crecimiento orgánico de la Compañía e identificar adquisiciones atractivas para hacer crecer la plataforma".

EC M&A y Houlihan Lokey se desempeñaron como asesores financieros de Gryphon, y Kirkland & Ellis como los asesores legales de la empresa. Doug Hood fue el asesor financiero de Mechanix Wear, y Stradling Yocca Carlson and Rauth fue el asesor legal de la Compañía.

Acerca de Mechanix Wear®

Desde el debut de su guante para trabajo Original® en la Daytona 500 de 1991, Mechanix Wear ha construido una reputación como líder en protección de la mano para el sector automotriz, de construcción, industrial y táctico. Nuestra misión es buscar más allá de las ideas convencionales y continuamente innovar en los guantes más avanzados para las manos trabajadoras. The Tool That Fits Like a Glove® (La herramienta que calza como un guante). Si desea más información, visite www.mechanix.com.

Acerca de Gryphon Investors

Con casa matriz en San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) es una empresa privada líder focalizada en hacer crecer de manera rentable y competitivamente mejorar a las compañías del mercado medio en sociedad con experimentados equipos directivos. La empresa ha manejado más de US$4.900 millones en inversiones de acciones y capital desde 1997. Gryphon V apunta a inversiones de capital de aproximadamente US$100 millones a US$300 millones, por portafolio de compañía, lo que incluye frecuentes coinversiones por parte de sus socios en comandita. Gryphon prioriza las oportunidades de inversiones donde puede constituir sociedades sólidas con dueños y ejecutivos para construir compañías líderes, usando el capital de Gryphon, sus recursos profesionales especializados y su experiencia operativa.

FUENTE Gryphon Investors

