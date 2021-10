Gryphon Investors kondigen overname van Metagenics aan

Investeringen ondersteunen de missie van toonaangevende internationale leveranciers in voedingsproducten, om samen met zorgverleners de resultaten van de gezondheidszorg te verbeteren

SAN FRANCISCO, 19 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Gryphon Investors ("Gryphon"), een toonaangevend particulier vermogensbedrijf op de middenmarkt, kondigde vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst voor de overname van Metagenics, Inc. van Alticor Inc, heeft ondertekend. Metagenics is een toonaangevende, wereldwijd aanbevolen onderneming die zich bezighoudt met voedingssupplementen. Samen met het leiderschapsteam van Metagenics, waaronder CEO Brent Eck, blijft Gryphon investeren in de wereldwijde missie van Metagenics om effectieve voedingsoplossingen te bieden die door zorgprofessionals worden aanbevolen om mensen te helpen gelukkiger en gezonder te leven. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond.

Het in 1983 opgerichte en in Aliso Viejo, CA, gevestigde Metagenics, met faciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië, creëert klinisch bewezen en transparante voedingsprogramma's en -producten om een goede gezondheid te ondersteunen. De meer dan 850 natuurlijke gezondheidsproducten omvatten zeven functionele gebieden, waaronder spijsvertering, basisgezondheid, cardiometabole/immuunrespons, neurologische gezondheid, immuungezondheid, de gezondheid van vrouwen en de bariatrische gezondheid. Metagenics werkt al meer dan 35 jaar samen met zorgverleners die hun voedingsproducten aanbevelen om de gezondheid van patiënten te ondersteunen met meetbare resultaten.

Het managementteam van Metagenics blijft onder leiding staan van CEO Brent Eck. In het kader van de transactie wordt Gryphon uitvoerend adviseur Steve LaMonte uitvoerend voorzitter van het management van Metagenics. Dit is de vierde investering waarbij Gryphon en Dhr. LaMonte als partners optreden. Hij zal een van de verschillende adviseurs van Gryphon zijn om zich bij het bestuur te voegen, samen met Gryphon's operationele partner Mike Ferry, Gryphon dealpartner Matt Farron en Gryphon directeur Ryan Fagan. De transactie betekent de derde investering van Gryphon in consumentengezondheidsproducten en de eerste investering in de categorie voedingsgezondheid.

De bedrijfspartner van Gryphon, Mike Ferry, zegt: "Metagenics is een unieke marktleider in voedingsmerken die door zorgverleners in de drie belangrijkste geografische markten worden aanbevolen. We verheugen ons te investeren in de Metagenics-missie, om bijvoorbeeld hun partners in de gezondheidszorg te helpen de gezondheid van hun patiënten over de hele wereld te ondersteunen."

Ryan Fagan, algemeen directeur van de consumentengroep van Gryphon: "Wij zijn blij te kunnen samenwerken met een bedrijf dat de gouden standaard hanteert op het gebied van wetenschappelijke geloofwaardigheid, kwaliteit, innovatie en transparantie van de bron. Zowel zorgverleners als hun patiënten zijn er steeds vaker op gericht om proactieve, gezonde levensstijlkeuzes te maken, en voeding is een noodzakelijk onderdeel van die inspanning. Gryphon is al een aantal jaar op zoek naar het juiste platform om te investeren in deze beweging en we zullen actief blijven zoeken naar soortgelijke kansen, mogelijke overnames voor Metagenics en incrementeel onafhankelijke platforms in de categorie gezondheid en welzijn."

Dhr. Eck merkte op, "We zijn verheugd om te kunnen samenwerken met het team van Gryphon, terwijl we van plannen maken om op de lange termijn duurzame groei te realiseren voor het merk Metagenics over de hele wereld. Gryphon levert als partner een waarlijk gedifferentieerd scala van mogelijkheden en door hun inspanningen kunnen we in de toekomst investeren, zowel op een organische manier als door strategische overnames."

Matt Farron, Partner en hoofd van de consumentengroep van Gryphon, voegt daaraan toe, "Metagenics is een gepassioneerde organisatie, die wordt geleid door een uiterst professioneel senior management-team. We zijn verheugd over het potentieel van onze samenwerking en de toekomst van dit bedrijf op de lange termijn."

Jefferies LLC en Solomon Partners zijn financiële adviseurs van Gryphon. Nomura Securities International, Inc. en William Hood & Company zijn financiële adviseurs van Alticor. Kirkland & Ellis LLP treedt op als juridisch adviseur van Gryphon en Bryan Cave Leighton Paisner LLP treedt op als juridisch adviseur van Alticor.

Over Metagenics

Het in in 1983 opgerichte Metagenics is gevestigd in Aliso Viejo, CA met faciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië, en is een toonaangevend wereldwijd opererend bedrijf voor voedingssupplementen. Metagenics gebruikt de wetenschap van de voedingsgenomica om voedingsprogramma's en -producten te creëren om een goede gezondheid te ondersteunen. De meer dan 850 natuurlijke gezondheidsproducten omvatten zeven functionele gebieden, waaronder spijsvertering, basisgezondheid, cardiometabole/immuunrespons, neurologische gezondheid, immuungezondheid, de gezondheid van vrouwen en de bariatrische gezondheid. Kijk voor meer informatie op www.metagenics.com.

Over Gryphon Investors

in San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) is een toonaangevend private equity-bedrijf dat zich samen met een ervaren management richt op het winstgevend en op concurrerende manier laten groeien van bedrijven in de middenmarkt. Het bedrijf heeft sinds 1997 meer dan 7,5 miljard dollar aan investeringen in eigen vermogen en kapitaal beheerd. Gryphon richt zich op het realiseren van eigen-vermogensinvesteringen van 50 miljoen dollar tot 300 miljoen dollar in portefeuillebedrijven met bedrijfswaarden van ongeveer 100 miljoen dollar tot 600 miljoen dollar. Gryphon geeft prioriteit aan investeringsmogelijkheden, waarbij het stevige samenwerkingen kan aangaan met eigenaren en leidinggevenden om toonaangevende bedrijven op te bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het kapitaal van Gryphon, gespecialiseerde professionele middelen en operationele expertise.

