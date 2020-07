GS1 Brasil lança Plataforma de Negócios que coloca PMEs no mundo digital

SÃO PAULO, 17 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Uma nova oportunidade para pequenas e médias empresas surge com a Plataforma de Negócios lançada pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. Disponível para as 58 mil empresas associadas, a plataforma online facilita o networking e a ampliação dos canais de vendas neste momento em que empresários buscam a diversificação. A ideia da entidade é aproximar as indústrias – principalmente as de pequeno porte – do varejo físico e online. "Queremos ser um facilitador dessa primeira fase do ciclo de vida das empresas que ainda não tiveram experiência de exposição comercial pela internet; assim elas terão oportunidade de se expandir para novos mercados e canais de vendas", afirma João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil.

A Plataforma de Negócios da GS1 Brasil tem 50 categorias de produtos, que se dividem entre vários setores da economia como alimentos e bebidas, saúde, perfumaria, papelaria, calçados, vestuário, itens para casa, eletroeletrônicos, ferramentas e construção, pet, jardinagem, limpeza e outros. As empresas interessadas em participar se inscrevem e recebem orientações de como começar a expor. Devem ser associadas à entidade e, quando ingressam na plataforma, incluem seu portfólio em arquivo para ser baixado pelos interessados. Há possibilidade de empresas serem percebidas tanto por distribuidores e varejistas quanto diretamente pelo público consumidor, num modelo híbrido B2B e B2C. O projeto tem como ponto de partida as dificuldades identificadas em um levantamento entre associados durante o isolamento social.

As maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas têm sido a redução no faturamento e a necessidade de diversificar os negócios para se adaptar à nova realidade. Portanto, supermercados, marketplaces, e-commerce, distribuidores e representantes comerciais que têm interesse em ampliar seu relacionamento com a indústria ganham o novo canal Plataforma de Negócios. "O importante é nossa associação impulsionar novos negócios e dar visibilidade aos parceiros neste ano tão atípico", explica Oliveira. No momento em que a plataforma começou a ser divulgada como nova oportunidade às empresas, mais de 300 se mostraram interessadas. O acesso para visualizar essas empresas é aberto a qualquer pessoa pelo link www.plataformadenegocios.gs1br.org.

Além desse novo canal, as empresas contam com o Cadastro Nacional de Produtos, um banco de dados disponível pela GS1 Brasil onde a indústria cadastra informações de seus produtos para transações comerciais e logísticas. É um método que confere padrão único para os dados, o que evita ineficiência de processos e duplicidade de informações que prejudicam o planejamento logístico.

