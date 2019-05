GSA et la BAFTA créent un prix doté d'une subvention pour étudiants de 12 000 USD

Une initiative visant à attirer l'attention sur le bien-être des étudiants

LONDRES, 8 mai 2019 /PRNewswire/ -- Global Student Accommodation (GSA), qui parraine les BAFTA Student Film Awards (prix du film étudiant de la BAFTA) pour la deuxième année consécutive, a annoncé la création du prix doté d'une subvention pour la réalisation d'un court-métrage « BAFTA-GSA Short Film Commissioning Grant ». Le bien-être des jeunes exerçant une influence directe sur les communautés des résidences étudiantes de GSA dans le monde entier, les auteurs de cette initiative espèrent que celle-ci servira aux réalisateurs de plateforme pour accroître la sensibilisation à ce thème et favoriser un changement de perception du bien-être chez les 15-25 ans.

Le prix doté d'une subvention de 12 000 USD sera attribué à un ou plusieurs étudiants réalisateurs parmi ceux présélectionnés dans le cadre des BAFTA Student Film Awards. Les étudiants primés devront alors utiliser ces fonds pour réaliser un film sur le thème du bien-être et recevront des conseils d'ordre créatif et stratégique de la part de la BAFTA tout au long de la réalisation de leur projet.

Les juges s'attacheront à récompenser des concepts originaux qui non seulement mettent en lumière le caractère central du bien-être des jeunes, mais interpellent également le public à l'aide d'histoires convaincantes abordant le problème selon une approche originale. Les candidats sont invités à examiner la manière dont le bien-être influence la vie et les relations et la façon dont les stratégies d'adaptation positives peuvent être utilisées pour apaiser stress et anxiété.

Nicholas Porter, fondateur et président du groupe Global Student Accommodation (GSA) a déclaré : « La génération Z continue à épater le monde avec sa conscience politique et sociale et sa détermination à rendre le monde meilleur. Santé mentale positive et bien-être étudiant sont deux éléments essentiels pour y parvenir et permettre aux générations futures de s'épanouir. Nous espérons que ce prix BAFTA-GSA doté d'une subvention de 12 000 USD, qui sera attribué à des projets de courts-métrages s'intéressant spécifiquement au bien-être chez les 15-25 ans, aidera à attirer l'attention sur ce sujet crucial. Nous nous réjouissons d'apporter notre soutien à ceux qui recevront ce prix et espérons qu'ils bénéficieront de précieux conseils créatifs et stratégiques de la part de la BAFTA pour leurs projets. »

« Nous sommes extrêmement fiers d'apporter notre soutien indéfectible tout au long de l'année à de jeunes étudiants réalisateurs du monde entier », a indiqué la PDG de BAFTA LA, Chantal Rickards. « Nous sommes heureux, cette année, de reconnaître une fois encore le travail des étudiants et de financer un projet de film étudiant intéressant grâce à ce prix BAFTA-GSA doté d'une subvention. Dans le monde entier, santé mentale et bien-être font constamment l'objet d'incompréhensions, et nous sommes convaincus que les jeunes réalisateurs talentueux présélectionnés dans le cadre des BAFTA Student Film Awards se montreront particulièrement imaginatifs, audacieux et probants dans leur manière d'aborder ces sujets. »

Cette nouvelle est annoncée alors que le chef de file mondial en matière de logements étudiants vient de lancer un programme d'encadrement à 9 piliers primé et conçu pour fournir des services uniques internes aux résidences afin de soutenir les étudiants durant des périodes de transition qui peuvent les rendre vulnérables, de les sensibiliser à certains déclencheurs de stress potentiels, de leur donner les outils nécessaires pour surmonter ces situations et de leur enseigner la résilience. D'ici fin 2019, pas moins de 30 000 étudiants dans le monde auront accès à ce programme.

Les candidatures pour l'obtention du « BAFTA-GSA Short Film Commissioning Grant » sont à déposer jusqu'au 4 juin 2019. Les étudiants primés seront informés fin juin et recevront leur prix lors des BAFTA Student Film Awards organisés à Los Angeles le 9 juillet.

Pour en savoir plus sur GSA, rendez-vous sur : www.gsa-gp.com

Pour en savoir plus sur la BAFTA, rendez-vous sur : www.bafta.org

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/858784/GSA_Logo.jpg

SOURCE Global Student Accommodation (GSA)