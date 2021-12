GSF: cooperação científica e tecnológica global ainda é tendência dominante

GUANGZHOU, China, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Fórum Científico da Grande Baía de 2021 (GSF), com o tema "Explorando o Futuro, Compartilhando as Conquistas Científicas", terminou em 13 de dezembro em Guangzhou, na China. Uma forte mensagem transmitida durante o evento, que teve três dias de duração, é que a cooperação científica e tecnológica global ainda é a tendência dominante, apesar da tendência de antiglobalização.

O fórum, lançado pela Aliança das Organizações Científicas Internacionais (ANSO), atraiu mais de cem acadêmicos e especialistas do mundo todo para a promoção de intercâmbios aprofundados sobre as fronteiras da ciência como ciências da vida, nanociência, comunicação de rede, desenvolvimento sustentável, ciência marinha e software industrial inteligente. Tornou-se o consenso entre seus participantes promover a inovação compartilhada e o desenvolvimento dos empreendimentos científicos do mundo e oferecer mais benefícios à humanidade.

Andrea Baccarelli, professor e presidente da área de Ciências da Saúde Ambiental da Escola de Saúde Pública Mailman da Columbia University, disse em sua mensagem de felicitações ao fórum, por meio de vídeo: "Esse é realmente um grande momento para esse evento. Estou muito impressionado com o GSF e sua missão, particularmente em um momento como hoje. É fundamental se concentrar na comunicação científica." Andrea também expressou sua disposição a trabalhar em conjunto com cientistas e colegas na Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Sarah Gille, oceanógrafa física da Scripps Institution of Oceanography e ganhadora da medalha de ouro Sverdrup da American Meteorological Society (2021), disse: "Esse (GSF) é um momento empolgante na ciência. Enfrentamos desafios imensos, incluindo o cuidado com nosso meio ambiente e a solução para as mudanças climáticas; desafios que contarão com todas as áreas do conhecimento científico. Esses desafios também representam oportunidades que nos permitem fazer uma nova ciência e treinar novos cientistas em nossas áreas, além de moldar nossas pesquisas para resolver grandes questões sociais."

Carrie Lam, diretora executiva da região administrativa especial (SAR) de Hong Kong, expressou em seu discurso por vídeo que Guangdong e Hong Kong têm trabalhado em estreita colaboração em diferentes áreas, incluindo inovação científica e tecnológica. Hong Kong continuará a trabalhar em estreita colaboração com Guangdong para promoverem, em conjunto, a construção da Área da Grande Baía.

Em seu discurso por vídeo, Ho Iat Seng, diretor executivo da SAR de Macau, disse que Macau colaborará ainda mais com os recursos de inovação das outras cidades da Área da Grande Baía para fortalecer a inovação tecnológica industrial.

Ao discursar no fórum, Ma Xingrui, governador da província de Guangdong, disse que Guangdong está implementando rigorosamente a estratégia de desenvolvimento orientado pela inovação e acelerando a construção de uma forte província de inovação científica e tecnológica, liderada pela construção da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Ele acredita que o GSF é um grande evento para cientistas globais, que integra funções como intercâmbio e discussão científicos, demonstração de conquistas científicas, além da promoção do consenso científico e do mecanismo de inovação, que são de suma importância para promover o intercâmbio científico e o aprendizado mútuo entre os países.

Zhong Nanshan, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e especialista de renome em doenças respiratórias, disse que cooperação e esforços conjuntos, nacionais e internacionais, são necessários para combater a epidemia. "Se um lugar não puder resolvê-la, o mundo todo não poderá resolvê-la. Nenhum país estará seguro até que todos os países estejam seguros."

Bai Chunli, acadêmico da Academia Chinesa de Ciências e presidente da ANSO, disse que a Aliança se uniu a parceiros globais em inovação para enfrentar os desafios de subsistência e da ciência e tecnologia e continuou uma série de programas de pesquisa conjuntos em torno de tópicos científicos globais, como o combate conjunto à COVID-19.

Ele disse que espera-se que o GSF desempenhe um papel fundamental no fornecimento de soluções para a Área da Grande Baía em governança global de inovação científica e tecnológica.

