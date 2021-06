GSMA s'associe à PR Newswire, une société de Cision, pour le MWC 2021 de Barcelone

PR Newswire, un réseau de diffusion de contenu et une plateforme de conseils aux médias de premier plan, alimente la salle de presse en ligne officielle du MWC21. Les exposants de l'événement et les membres de PR Newswire utiliseront la salle de presse en ligne pour partager les nouvelles du salon, les éléments multimédias et d'autres contenus avec les participants, les médias et les membres du public. Les exposants peuvent accroître leur visibilité dans la salle de presse en achetant le dossier du salon ici : https://mwc.vporoom.com/order.

« Nous sommes très contents que PR Newswire soit notre partenaire médiatique officiel pour l'événement de cette année, a déclaré Lara Dewar, responsable mondiale des relations publiques et des communications chez GSMA. Le MWC21 est un événement hybride. Il est donc essentiel d'offrir une expérience harmonieuse, peu importe l'emplacement ou la plateforme du participant. L'équipe de PR Newswire est créative et axée sur les solutions. Je suis ravie qu'elle nous aide à intégrer les ressources de presse dans cet espace virtuel pour permettre aux médias du monde entier d'accéder à du contenu important. »

Dans son guide intitulé 3 Ways to Increase Your Visibility at MWC (Trois façons d'améliorer votre visibilité au MWC), PR Newswire donne des conseils aux entreprises qui élaborent des stratégies événementielles hybrides.

Le thème de l'événement de cette année est Connected Impact (les répercussions de la connexion). Les participants exploreront comment l'intelligence artificielle (IA), la technologie de cinquième génération (5G), les big data et l'Internet des objets (IdO) façonneront l'avenir et continueront de transformer des vies. Il est temps de renouer avec un monde plus connecté, de le reconstruire et de le réinventer.

Pour assister à l'événement, veuillez vous inscrire ici.

À propos de Cision

En tant que leader mondial dans le domaine des relations publiques, du marketing et de la gestion de médias sociaux en ce qui a trait aux technologies et aux données médiatiques, Cision aide les marques et les organisations à repérer les consommateurs et les parties prenantes, ainsi qu'à interagir et à établir des liens avec eux, pour générer des résultats commerciaux. Cision offre notamment une gamme de solutions hors pair, soit PR Newswire, un réseau de plus de 1,1 milliard d'influenceurs, de solutions de veille et d'analyse approfondies, ainsi que Brandwatch et Falcon.io, des plateformes de réseaux sociaux. Cision a des bureaux dans 24 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur ses solutions primées et sa plateforme Cision Communications Cloud®, consultez le site www.cision.com et suivez l'entreprise sur Twitter @CisionCA.

À propos de GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et près de 400 entreprises de l'écosystème mobile au sens large, notamment des fabricants de téléphones et d'appareils, des sociétés de logiciels, des fournisseurs d'équipements et des sociétés Internet, ainsi que des entreprises de secteurs industriels adjacents. La GSMA produit également les événements MWC, leaders du secteur, qui se tiennent chaque année à Barcelone, en Afrique, à Los Angeles et à Shanghai, ainsi que les conférences régionales de la série Thrive. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Web de la GSMA à l'adresse www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1551352/GSMA_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/998964/cision_PRNewswire_Logo.jpg

SOURCE GSMA