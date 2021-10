La réduction des risques offre un nouvel espoir. Les dispositifs de vapotage, le snus, les sachets de nicotine et les produits du tabac chauffés sont nettement plus sûrs que les cigarettes, car ils fournissent de la nicotine sans brûler le tabac. Cela permet aux personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter de consommer de la nicotine d'abandonner le tabagisme mortel et de passer au tabac.

Les membres de la CCLAT, dont le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, ont constaté une baisse marquée du tabagisme après avoir introduit des politiques de réduction des risques parallèlement aux régimes nationaux de lutte antitabac. Selon les estimations du GSTHR , 98 millions de personnes dans le monde utilisent déjà des produits à base de nicotine plus sûrs . Pourtant, l'auteur du rapport, Harry Shapiro, affirme que la lutte contre le tabagisme est « désormais activement sabotée par l'OMS ».

L'OMS reste opposée à la réduction des risques liés au tabac et la lutte internationale contre le tabagisme est de plus en plus axée sur l'interdiction des produits plus sûrs. L'opposition idéologique à la réduction des méfaits du tabac de la part de bailleurs de fonds philanthropiques influents a faussé l'élaboration de la politique mondiale - alors que la réduction des méfaits est en fait désignée comme un élément essentiel de la lutte antitabac dans la CCLAT et qu'elle est au cœur des programmes de l'OMS relatifs aux drogues et au VIH/SIDA.

« Lors de la COP9, les délégations gouvernementales doivent empêcher le glissement vers une interdiction pure et simple de la nicotine », a déclaré le professeur Gerry Stimson du KAC. « Cela entraînerait un retour au tabagisme pour de nombreuses personnes et plusieurs millions d'autres qui n'ont jamais réussi à arrêter de fumer. L'ère de la combustion - pour le tabac et pour les combustibles fossiles - doit prendre fin. »

Lancé aujourd'hui lors d'un événement en ligne gratuit réunissant des experts internationaux de la politique en matière de tabac et de drogues et des défenseurs des consommateurs, le rapport affirme que les parties à la CCLAT doivent reprendre le contrôle des réunions de la COP de la CCLAT et exiger des discussions fondées sur des données probantes concernant des produits de nicotine plus sûrs et la réduction des dommages causés par le tabac. Le financement du projet GSTHR a été assuré par une subvention de la Fondation pour un monde sans tabac.

