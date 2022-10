GSTS est choisie pour améliorer la capacité d'analyse des risques maritimes à l'aide de l'intelligence artificielle

HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Global Spatial Technology Solutions (« GSTS » ou « la Société »), une entreprise de renseignement maritime, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par l'Agence spatiale canadienne (ASC) pour un contrat subséquent visant à développer une nouvelle solution d'intelligence artificielle (IA) destinée à l'analyse des risques maritimes. La sécurité frontalière, les pêcheries, la garde côtière, les organismes et les agences et industries de la défense bénéficieront directement de cette capacité, car elle leur donnera les moyens d'identifier les navires et de déterminer leurs intentions de façon précise et rapide. Ce projet est financé par Solutions innovatrices Canada .

« Nous sommes extrêmement heureux de recevoir ce contrat. Nous déployons une capacité unique de gestion des risques maritimes qui a été précédemment présentée en démonstration et évaluée par des experts du domaine. Cette solution s'ajoute à la liste croissante de capacités d'analyse avancées développées à l'aide de notre plateforme d'IA maritime, OCIANATM, a déclaré Richard Kolacz, PDG de GSTS. Cette capacité exclusive améliorera l'analyse des risques maritimes et renforcera ainsi la sûreté, la sécurité et l'efficacité des activités maritimes. »

OCIANATM fournit des solutions de gestion des navires et des risques maritimes destinées au marché maritime mondial. Cette plateforme d'IA intègre un large éventail d'ensembles de données océanographiques, opérationnelles et de capteurs. Grâce à des analyses exclusives, elle soutient la prise de décisions visant à assurer une circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises sur toutes les voies navigables du monde.

À propos de GSTS

GSTS est un leader dans les solutions d'intelligence artificielle pour le domaine maritime. Nos solutions sont conçues pour sauver des vies, économiser de l'énergie et préserver l'environnement à l'échelle mondiale grâce à des applications innovantes basées sur des ensembles de données et des analyses émergentes. Nous permettons d'améliorer les opérations fondées sur des décisions pour les agences et les industries civiles, commerciales et de sécurité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gsts.ca .

Contacts pour les médias : Stephen Martins, GSTS, E-mail : [email protected]

SOURCE GLOBAL SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. (GSTS)