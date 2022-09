GTIS Partners aposta na revitalização do centro do Rio de Janeiro

Empresa recebe evento da Aliança Centro-Rio para debater o papel dos centros das cidades brasileiras no Edifício Vista Carioca

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GTIS Partners LP, líder em investimentos imobiliários nas Américas que administra US$ 4,7 bilhões em ativos brutos com foco em investimentos residenciais e industriais nos EUA e escritórios, residências, industrial e hoteleiro no Brasil, é uma das associadas da Aliança Centro-Rio, associação sem fins lucrativos responsável por desenvolver ações que buscam contribuir para a revitalização do Centro do Rio. A empresa é patrocinadora do evento e cedeu o espaço no Edifício Vista Carioca - um dos projetos icônicos de propriedade de um dos veículos geridos pela GTIS, localizado na região central da capital fluminense - para receber formadores de opinião, formuladores de políticas públicas, investidores e líderes empresariais em evento que comemora o 1º ano da Aliança Centro-Rio, no dia 23 de setembro, das 9h às 14h30.

O objetivo da Aliança Centro-Rio é promover a região, que concentra cerca de 300 mil profissionais e 60 mil empresas, com faturamento de aproximadamente de R$ 560 bilhões ao ano, ou seja, respondem por 32% do faturamento da cidade, de acordo com dados da Rio-Negócios. "O Centro do Rio de Janeiro possui uma infraestrutura completa de transporte, serviços e edifícios de grande qualidade cercados de muita história da Cidade e do Brasil. Essa tradicional região segue em constante transformação e, após um período de pandemia, com pouca utilização dos escritórios, a região tem uma nova oportunidade de mudança. Com a união do poder público e da iniciativa privada numa força-tarefa essa nova fase virá com muita qualidade e vai gerar ótimas oportunidades de negócio.", diz o Diretor Sênior de Gestão de Ativos da GTIS e responsável pela gestão do portfólio de ativos de escritório e logística no Brasil, Paulo Millen.

A GTIS gerencia aproximadamente R$7,2 bilhões em investimentos, representando R$12,8 bilhões em custos de construção e projetos em mais de 100 ativos, representando 1,9 milhões de m², incluindo aproximadamente 14.000 unidades residenciais, mais de 850.000 m² entre edifícios comerciais e centros de distribuição, além de aproximadamente 10.000 quartos de hotel, localizados principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a GTIS atualmente gerencia investimentos em cinco edifícios corporativos, sendo quatro destes AAA (Vista Carioca 1111, Vista Carioca 1121, Vista Guanabara e Vista Mauá e Castelo somando mais de 94 mil m² de área locável) e seis hotéis (Grand Mercure Copacabana, Mercure Copacabana, Novotel Leme, Mercure Angra dos Reis, Pullman São Conrado, além do Marina que está fechado para reforma). A equipe integrada de investimentos Nova Iorque - São Paulo já realizou 44 investimentos oportunísticos nas principais classes de ativos, incluindo edifícios comerciais e residenciais, centros de distribuição e hotelaria. Só no Rio de Janeiro, a empresa gerencia investimentos nos seguintes empreendimentos comerciais:

Vista Carioca (www.vistacariocario.com.br)

Localizado na Av. Presidente Vargas, a avenida mais importante do centro do Rio de Janeiro, o Vista Carioca 1111 e 1121 são duas torres que reúnem arquitetura moderna, tecnologia de ponta e toda a infraestrutura necessária para atender a demanda das mais exigentes empresas. O edifício, com alto padrão de acabamento e certificação LEED Gold, possui lajes corporativas de 1.300 a 2.900 m² com alta eficiência e pé direito livre de 2,70 metros.

Vista Mauá (www.vistamaua.com.br)

Com padrão Triple A e vista panorâmica para o mar a partir dos pisos intermediários, o Vista Mauá conta com 22 pavimentos, sendo 16 de escritórios, com aproximadamente 1.400 m² cada. O empreendimento espelha toda a beleza da "Cidade Maravilhosa". Trata-se do segundo projeto de arquitetura do renomado escritório americano KPF na cidade do Rio de Janeiro, alcançando também a certificações LEED Gold e Wellness Gold, as quais tornam o Vista Mauá apto a atender empresas nacionais e multinacionais que buscam empreendimentos de alta qualidade.

Vista Guanabara (www.vistaguanabara.com.br)

No contexto do renascimento de uma parte da cidade, surge o Vista Guanabara, um empreendimento com todas as características que se espera das construções atuais: modernidade e sustentabilidade. Um projeto arquitetônico que se insere como um marco na paisagem carioca, no coração do projeto Porto Maravilha, apontando a direção para onde a cidade do Rio de Janeiro quer se recriar e crescer. Numa torre única, são 17 pavimentos de escritórios, com 4 subsolos e 4 garagens elevadas.

Edifício Castelo

Localizado no Centro do Rio, próximo ao metrô, barcas, VLT e aeroporto Santos Dumont, o Edifício Castelo recebe a classificação Buildings AA (double A). Retrofitado em 2008, está entre os melhores edifícios da região Centro em razão da sua imagem corporativa e das especificações técnicas.

Sobre a GTIS Partners LP

A GTIS é uma empresa líder em investimentos e desenvolvimento de ativos imobiliários com sede em Nova York e escritórios em São Paulo, São Francisco, Los Angeles, Atlanta, Paris e Munique. Fundada em 2005 por Tom Shapiro, a GTIS é administrada por ele, como Presidente, e por outros sete outros sócios. A empresa tem sob gestão mais de US$ 4,7 bilhões em ativos brutos e atua em uma ampla gama de setores imobiliários, incluindo habitação unifamiliar e multifamiliar, escritórios, empreendimentos logísticos e hotelaria, além de investimentos em zonas especiais de desenvolvimento nos Estados Unidos. A GTIS investiu nos Estados Unidos em mais de 130 ativos em 40 mercados exclusivos, incluindo áreas de crescimento como Phoenix, Dallas, Houston, Denver, Atlanta, Tampa e Charlotte. No Brasil, a GTIS está entre as maiores empresas de private equity com participações que incluem escritórios, residências, logística, hotelaria, incluindo o Palácio Tangará, um hotel cinco estrelas estilo resort urbano em São Paulo. A GTIS também faz a gestão, no Brasil, do Fundo de Investimento Imobiliário – FII (GTLG-11), lançado em 2021.

Saiba mais em www.gtispartners.com e gtisinvest.com.br

Sobre a Aliança Centro-Rio

A Aliança Centro-Rio desenvolve ações que buscam contribuir para a revitalização do Centro do Rio, com o objetivo de promover a região, que concentra cerca de 300 mil profissionais e 60 mil empresas, com faturamento de aproximadamente de R$ 560 bilhões ao ano, ou seja, respondem por 32% do faturamento da cidade, de acordo com dados da Rio-Negócios.

O trabalho da Aliança é conduzido pela Rio-Negócios, entidade sem fins lucrativos que atua há 24 anos como agência de inteligência na promoção e facilitação de investimentos para atração de negócios e geração de empregos para o Rio de Janeiro. A ideia é desenvolver parcerias entre a iniciativa privada e o poder público para revitalização de áreas urbanas. Participam como associadas ao projeto algumas das maiores empresas imobiliárias (proprietárias e/ou gestoras) do país, como GTIS Partners, Opportunity, São Carlos, Sergio Castro, Multicentros, BR Properties, Kinea, Tishman Speyer, Construtora Internacional, Menezes Cortes, Cury, Edificio Linneo de Paula Machado, Edifício Sloper Corporate, Edificio Paço do Ouvidor, Engepred (Academia Brasileira de Letras), além da MXM Sistemas, Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado da do Rio de Janeiro (Seac-RJ) e Sindicato da Indústria da Construção do RJ (Sinduscon-RJ).

A associação representa atualmente mais de 50 prédios na região que totalizam 750 mil/m2 construídos e mais de R$ 7 bilhões em investimentos. Os interessados em apoiar a Aliança Centro-Rio poderão participar por meio do cadastro no site www.alianca-cidade.org .

Planin – Assessoria de Imprensa da GTIS

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes, Duda Lopes e equipe – www.planin.com

Contatos: (11) 2138-8900 - E-mail: [email protected]

Assessoria de Imprensa da Aliança Centro-Rio

Cecília Barroso

Contato: (21) 97121-6143

FONTE GTIS Partners LP

SOURCE GTIS Partners LP