Guangdong Quadrant führt eine Serie von Sofort-Handdesinfektionsmitteln auf der Basis von Silberionen (Ag) ein

SHANTOU, China, 17. April 2020 /PRNewswire/ -- Guangdong Quadrant hat kürzlich eine Reihe von Sofort-Handdesinfektionsmitteln auf Silberionen (Ag)-Basis für hygienebewusste Verbraucher auf den Markt gebracht. Das umweltfreundliche Produkt macht die Verwendung eines Handtuchs, von Wasser oder Seife zur Desinfektion der Hände überflüssig. Das Produkt schützt vor einer Virusinfektion und schont gleichzeitig die Wasserressourcen.

Im Vergleich zu anderen Handdesinfektionsmitteln bietet das neue Produkt einige eindeutige Vorteile für einen sofortigen Schutz. Erstens sorgt die Größe von 30 ml des Sofort-Handdesinfektionsmittels dafür, dass es leicht zu transportieren ist und in die Tasche oder Handtasche passt, jederzeit und überall. Zweitens kann die langanhaltende Produktwirksamkeit eine maximale Wirkungszeit von bis zu 6 Stunden erreichen. Dies wird durch gelbe Nanomaterialien von 2-5 nm Größe, die die Kombination von Virus und Zellrezeptor hemmen, und die Verwendung von Silberionen (Ag) ermöglicht. Nicht zuletzt könnte der Inhaltsstoff von 1 % PCMX bis zu 90 % von Keimen wie Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa gemäß den Tests des Qualitätskontrollzentrums des Unternehmens nach 15 Sekunden abtöten.

Im Folgenden werden einige Schritte zur ordnungsgemäßen Verwendung von Handdesinfektionsmitteln auf der Grundlage eines vereinfachten, von der CDC[1] empfohlenen Verfahrens beschrieben:

Die korrekte Menge wird wie angewiesen auf die Handfläche aufgetragen. Das Gel wird dann auf beiden Händen und Fingern verteilt, wobei alle Hautbereiche komplett bedeckt werden, bis sie vollständig getrocknet sind, was mindestens 20 Sekunden dauern sollte.

Informationen zu Guangdong Quadrant

Als umfassendes Unternehmen, das sich der Produktion und Entwicklung von Toilettenartikeln und Desinfektionsmitteln für die Hotel-, Luftfahrt-, Kreuzfahrt- und Einzelhandelsindustrie verschrieben hat, hat Guangdong Quadrant stets umweltbewusst produziert. Bezüglich der Produktionsbedingungen sind wir mit der Sanitation License of Desinfection Goods autorisiert worden, um die hygienische Qualität unserer Produkte zu gewährleisten. Was die Produktionsstandards betrifft, so haben wir die GMPC- und ISO22716-Zertifizierung erhalten, die unsere Produktion so regelt, dass sie strikt mit den Good Production Standards of Cosmetics in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union übereinstimmt, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Im Zuge der nachhaltigen Entwicklung bemühen wir uns, die Auswirkungen der Produktion auf den Ozean und den Boden zu reduzieren, indem wir die Green Leaf-Zertifizierung und das RSPO-Zertifikat erhalten haben. Mit dem Beitritt zum FSC gehen wir zudem die gemeinsame Verpflichtung ein, die ökologischen Funktionen zu erhalten und die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zu fördern.

