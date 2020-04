Guangdong Quadrant lance une série de désinfectants instantanés pour les mains, à ions d'argent (Ag)

SHANTOU, Chine, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- Guangdong Quadrant a récemment lancé une gamme de désinfectants instantanés pour les mains, à ions d'argent (Ag), destinée à des consommateurs conscients de l'importance de l'hygiène. Grâce à ce produit respectueux de l'environnement, l'utilisation d'une serviette, d'eau ou de savon n'est plus nécessaire pour se désinfecter les mains. Le produit protège contre les infections virales et permet d'économiser l'eau.

Par rapport aux autres désinfectants pour les mains, le nouveau produit comporte un certain nombre d'avantages pour une protection instantanée. Tout d'abord, le format en 30 ml du désinfectant instantané pour les mains est facilement transportable, dans une poche ou un sac à main, à tout moment et en tout lieu. Ensuite, grâce à l'utilisation d'ions d'argent (Ag), des nanomatériaux jaunes de 2 à 5 nm qui inhibent l'association du virus et du récepteur cellulaire, la durabilité de l'efficacité du produit pourrait atteindre jusqu'à six heures. Dernier point, mais non des moindres, le PCMX dosé à 1 % pourrait détruire jusqu'à 90 % de germes comme Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, dès 15 secondes, comme l'ont montré les tests du Centre de contrôle qualité de l'entreprise.

Quelques étapes permettent d'utiliser correctement le désinfectant pour les mains, selon une procédure simplifiée recommandée par le CDC[1] :

Appliquer la quantité correcte comme indiqué, en la plaçant dans la paume d'une main. Étaler le gel sur les mains et les doigts et en recouvrir toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches, ce qui devrait prendre au moins 20 secondes.

À propos de Guangdong Quadrant

En tant qu'entreprise globale dédiée à la production, à la recherche et au développement de fournitures de toilette et de désinfection pour les secteurs de l'hôtellerie, de l'aviation, des croisières et du commerce de détail, Guangdong Quadrant a toujours mis en avant une production verte. En termes de condition de production, nous avons reçu une licence d'hygiène de produits de désinfection, qui garantit la qualité sanitaire de nos produits. En ce qui concerne les normes de production, nous avons obtenu les certifications GMPC et ISO22716, qui réglementent notre production afin qu'elle respecte strictement les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques, aux États-Unis et dans l'Union européenne, afin d'assurer la sécurité du produit. Dans le prolongement du développement durable, nous nous efforçons de réduire l'impact de la production sur les océans et les sols et nous avons reçu la Certification Green Leaf et le Certificat RSPO. De plus, en rejoignant la FSC nous nous impliquons dans un engagement commun à maintenir le rôle de l'écologie et à promouvoir une gestion durable des forêts.

