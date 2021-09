Guggenheim Abu Dhabi previsto para ser concluído até 2025

O Guggenheim Abu Dhabi promoverá o intercâmbio cultural com a missão de estimular e contribuir para perspectivas abrangentes sobre a história da arte. Apresentando uma coleção global com foco específico no oeste da Ásia, norte da África e sul da Ásia (WANASA), o Guggenheim Abu Dhabi promove uma compreensão mais profunda da maneira como diferentes perspectivas artísticas moldaram as histórias e culturas interconectadas de nosso tempo. Com a importante participação de especialistas emiradenses e regionais no desenvolvimento da coleção e dos programas do museu, o Guggenheim Abu Dhabi oferecerá uma plataforma inédita para que artistas dos Emirados Árabes Unidos e do Golfo, da WANASA e do mundo criem obras comissionadas e interajam com o público global.

S. Ex.ª Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do DCT Abu Dhabi, disse: "O Guggenheim Abu Dhabi promove a posição de Abu Dhabi como um centro dinâmico das artes e da cultura. Como um proeminente museu de arte global moderna e contemporânea da região, o Guggenheim Abu Dhabi apresentará uma plataforma equitativa para a arte do mundo todo. O museu também desempenhará um papel cívico graças a sua missão de estimular um interesse mais amplo na arte moderna e contemporânea global, promovendo a diversidade e a inclusão em um intercâmbio cultural significativo. À medida que avançamos em nossos planos, é crucial reconhecermos o impacto desse museu no cumprimento de nossa visão para a cultura e os setores criativos do emirado. Investir nesses setores é fundamental para o desenvolvimento econômico de nosso emirado e para nossa contribuição para o mundo da arte global. O Guggenheim Abu Dhabi, juntamente com outras instituições culturais como o Louvre Abu Dhabi e o Zayed National Museum, certamente contribuirá de forma significativa para a prosperidade do setor criativo."

O Guggenheim Abu Dhabi está sendo criado e desenvolvido pelo DCT Abu Dhabi em colaboração com a Solomon R. Guggenheim Foundation. Prevê-se que o museu seja o maior e mais amplo da constelação de museus da Solomon R. Guggenheim, que inclui o Museu Guggenheim em Nova York, projetado por Frank Lloyd Wright; o Guggenheim Bilbao, projetado pelo arquiteto vencedor do prêmio Pritzker Frank Gehry; e a Peggy Guggenheim Collection, que fica no Palazzo Venier dei Leoni, em Veneza.

Richard Armstrong, diretor da Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation afirmou: "O anúncio de hoje representa um marco significativo na concretização do Guggenheim Abu Dhabi, um novo museu emblemático. O Guggenheim Abu Dhabi, localizado no distinto edifício de Frank Gehry, abrigará uma ampla coleção em evolução de obras de arte que promovem várias perspectivas sobre as histórias globais da arte moderna e contemporânea, com enfoque particular na arte do oeste asiático, do norte da África e do sul da Ásia. Abu Dhabi é um centro cultural vibrante e diversificado com uma perspectiva global e economia criativa em rápido crescimento, tornando-o o local ideal para um novo museu internacional. Somos gratos ao Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, nossos parceiros nessa ousada colaboração. É com grande entusiasmo que esperamos compartilhar a coleção, programação e construção do museu com o público no futuro Guggenheim Abu Dhabi."

Frank Gehry comentou: "É realmente emocionante ver esse projeto entrar nessa nova fase. Tenho imenso orgulho de trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros, o DCT Abu Dhabi e a Solomon R. Guggenheim Foundation, para criar uma casa para sua programação cultural inovadora. Espero que esse edifício seja abraçado pelo povo dos Emirados Árabes Unidos e que esse trabalho perdure como um símbolo para o país por muitos anos."

Como parte do compromisso do Guggenheim Abu Dhabi de apoiar artistas da região, o museu vem curando e oferecendo programação pública envolvente para seu público desde o início. Fazem parte dessa programação três exposições realizadas em Abu Dhabi com obras selecionadas da coleção do Guggenheim Abu Dhabi em uma tentativa de representar a visão de curadoria do futuro museu. Além disso, o museu organizou um programa público dinâmico que destaca artistas contemporâneos de várias partes do mundo. Mais recentemente, o museu lançou, nas plataformas culturais de mídia social de Abu Dhabi, sua série de vídeos "Spotlight", que explora uma seleção de obras do Guggenheim Abu Dhabi emprestadas do mundo todo.

Localizado no centro do Distrito Cultural Saadiyat, o museu será um monumento arquitetônico inspirado na arquitetura vernácula dos Emirados Árabes Unidos e da região. O Guggenheim Abu Dhabi fará parte da crescente rede de instituições culturais de Abu Dhabi, que inclui o Louvre Abu Dhabi, a Universidade de Nova York, o Manarat Al Saadiyat e a Cultural Foundation. Entre outras instituições culturais programadas para se unir ao Distrito Cultural Saadiyat estão o Zayed National Museum, dedicado a celebrar a vida e as conquistas do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, e a Abrahamic Family House, um local de culto ecumênico.

