Guggenheim Abu Dhabi Sur La Voie De L'achèvement En 2025

Le Guggenheim Abu Dhabi favorisera les échanges culturels et aura pour mission de contribuer à l'histoire de l'art et d'en stimuler le rayonnement. En présentant une collection mondiale avec un accent particulier sur l'Asie de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud (WANASA), le musée Guggenheim Abu Dhabi permet de mieux comprendre comment différentes perspectives artistiques ont façonné les histoires et les cultures interconnectées de notre époque. Avec des experts émiratis et régionaux jouant un rôle clé dans le développement de la collection et des programmes du musée, Guggenheim Abu Dhabi offrira une plateforme unique en son genre aux artistes des Émirats arabes unis, du Golfe, de la région WANASA et du monde entier pour créer des œuvres sur commande et rencontrer un public international.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du DCT Abu Dhabi, a déclaré : « Le musée Guggenheim Abu Dhabi renforce la position d'Abu Dhabi en tant que centre dynamique pour les arts et la culture. Le musée Guggenheim Abu Dhabi, qui est le plus important musée d'art moderne et contemporain de la région, offrira une plateforme équitable pour l'art du monde entier. Ce musée jouera également un rôle civique par sa mission consistant à susciter un intérêt plus large pour l'art moderne et contemporain mondial, en favorisant la diversité et l'inclusion dans un échange culturel fructueux. À mesure que nous avançons dans nos projets, il est essentiel de reconnaître l'impact de ce musée dans la réalisation de notre vision de la culture et des industries créatives de l'Émirat. L'investissement dans ces industries est essentiel au développement économique de notre émirat et à notre contribution au secteur artistique mondial. Le musée Guggenheim Abu Dhabi, ainsi que d'autres institutions culturelles telles que le Louvre Abu Dhabi et le musée national Zayed, contribueront sans aucun doute de manière considérable à une scène créative prospère. »

Le musée Guggenheim Abu Dhabi est créé et développé par le DCT Abu Dhabi en collaboration avec la Solomon R. Guggenheim Foundation (Fondation Solomon R. Guggenheim). Ce dernier sera le plus grand et le plus vaste de la constellation de musées de la Fondation Solomon R. Guggenheim, qui comprend le musée Guggenheim de New York conçu par Frank Lloyd Wright, le Guggenheim Bilbao conçu par l'architecte Frank Gehry, lauréat du prix Pritzker, et la collection Peggy Guggenheim située dans le Palazzo Venier dei Leoni à Venise.

Richard Armstrong, directeur de la Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation (Fondation et du Musée Solomon R. Guggenheim) a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante dans la réalisation du Guggenheim Abu Dhabi, un nouveau musée emblématique. Le musée Guggenheim Abu Dhabi, installé dans le bâtiment distinctif de Frank Gehry, abritera une vaste collection évolutive d'œuvres d'art qui proposent de multiples perspectives sur l'histoire mondiale de l'art moderne et contemporain, avec un accent particulier sur l'art d'Asie occidentale, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud. Abou Dhabi est un centre culturel dynamique et diversifié, caractérisé par une approche mondiale et une économie créative en pleine expansion, ce qui en fait le lieu idéal pour un nouveau musée international. Nous sommes reconnaissants au département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, qui est notre partenaire dans cette collaboration audacieuse. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous attendons de partager la collection, la programmation et le bâtiment du musée avec le public dans le futur musée Guggenheim Abu Dhabi. »

Frank Gehry, a déclaré : « C'est vraiment passionnant de voir ce projet entrer dans cette nouvelle phase. Je suis extrêmement fier de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, le DCT Abu Dhabi et la Solomon R. Guggenheim Foundation (Fondation Solomon R. Guggenheim), en vue de la mise en place d'un programme culturel novateur. J'espère que ce bâtiment sera adopté par le peuple des EAU et que cette œuvre restera un point de repère pour le pays pendant de nombreuses années. »

Dans le cadre de l'engagement du Guggenheim Abu Dhabi à soutenir les artistes de la région, le musée a organisé et proposé une programmation publique attrayante pour son public depuis sa création. Il s'agit notamment de trois expositions organisées à Abu Dhabi et présentant des œuvres sélectionnées de la collection du Guggenheim Abu Dhabi, dans le but de représenter la vision conservatrice du futur musée. En outre, le musée a organisé un programme public dynamique mettant en lumière des artistes contemporains du monde entier. Plus récemment, le musée a lancé sa série de vidéos « Spotlight » sur les plateformes de réseaux sociaux de la culture d'Abu Dhabi, qui explore une sélection d'œuvres du Guggenheim Abu Dhabi faisant l'objet de prêts à travers le monde.

Situé au cœur du district culturel de Saadiyat, le musée sera un point de repère architectural inspiré de l'architecture vernaculaire des EAU et de la région. Le musée Guggenheim Abu Dhabi fera partie du réseau croissant d'institutions culturelles d'Abu Dhabi, qui comprend le Louvre Abu Dhabi, l'Université de New York, le Manarat Al Saadiyat et la Fondation culturelle. Parmi les prochaines institutions culturelles qui rejoindront le district culturel de Saadiyat, citons le musée national Zayed, consacré à la vie et aux réalisations du père fondateur des Émirats arabes unis, le regretté cheikh Zayed bin, Sultan Al Nahyan, et l'Abrahamic Family House, un lieu de culte multiconfessionnel.

