Guía de San Antonio para amantes de los libros

Gemini Ink

Los escritores en ciernes encontrarán talleres de narrativa impartidos por autores publicados, además de lecturas gratuitas a cargo de autores de fama nacional e internacional, y veladas de micrófono abierto durante todo el año en el espacio literario no lucrativo más importante de San Antonio: Gemini Ink. El Congreso Anual Gemini Ink de Escritores ofrece un programa completo de talleres, lecturas, mesas redondas y una pequeña feria del libro.

Biblioteca Central de San Antonio

La Biblioteca Central de San Antonio, con sus 240,000 pies cuadrados, fue diseñada por el célebre arquitecto mexicano Ricardo Legorreta y abrió sus puertas en 1995. El colorido edificio, situado en el centro, es un audaz desvío del diseño tradicional de las bibliotecas y se distingue fácilmente gracias al emblemático color "rojo enchilada" de su exterior. La Biblioteca Central alberga el recientemente ampliado Centro de Materiales y Acervo Latino, el Departamento Texana/Genealogía y el BookCellar, una librería de segunda mano a cargo de los Amigos de la Biblioteca Pública de San Antonio.

The Twig Book Shop

Desde 1972, The Twig ha sido un destino predilecto de los amantes de los libros por su vasta colección que va desde los éxitos de ventas de más reciente edición hasta los premiados clásicos. Situada en el distrito de Pearl, The Twig recibe a autores de fama regional y nacional para sesiones de lectura y firma de libros, y organiza un espacio semanal para cuentacuentos infantiles. Los amantes de la historia no deben perderse la extensa sección Texana de la librería. The Twig es, además, un gran lugar para encontrar libros publicados por la editorial académica Trinity University Press de San Antonio.

Cheever Books

Cheever Books es ideal para quienes aman los hallazgos excepcionales. Esta acogedora librería sobre el Corredor Cultural de Broadway alberga, de piso a techo, primeras ediciones, clásicos empastados en piel y cautivadoras novelas. Piérdase en sus extensas pilas de libros o solicite ayuda a un especialista para encontrar tesoros únicos.

Biblioteca de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) – Colecciones especiales

La Biblioteca John Peace de la Universidad de Texas en San Antonio alberga una extensa colección de investigaciones que documentan la diversidad histórica y el desarrollo del sur de Texas. Su acervo de más de 1,500 libros de cocina mexicana goza de reconocimiento nacional e incluye una selección de obras escritas a mano, así como un ejemplar del primer libro de cocina impreso en México, ofreciendo así una íntima mirada a la cultura culinaria mexicana.

The Magik Theatre

Los ratones de biblioteca más jóvenes pueden ver algunos de sus relatos favoritos cobrar vida con las extravagantes presentaciones que tienen lugar en The Magik Theatre. Esta compañía profesional produce versiones dramatizadas de obras de literatura infantil en el histórico Bethoven Hall en Hemisfair. Esta temporada podremos disfrutar de las puestas en escena de "Mariachi Girl" y "The Very Hungry Caterpillar".

Dónde alojarse:

The Menger Hotel

Nombrado Hito Literario por United for Libraries, una división de la American Library Association, el Menger Hotel ha alojado a diversas leyendas de la literatura desde que abriera sus puertas en 1859, entre ellas a Oscar Wilde, autor de "The Picture of Dorian Gray"; O. Henry, autor de "The Gift of the Magi"; Sidney Lanier, soldado confederado y poeta, o Frances Parkinson Keyes, autora de "Dinner at Antoine's". Incluso se dice que Robert Frost concibió su célebre poema "The Road Not Taken" a lo largo de varias estancias en The Menger.

Hotel Emma

En el interior de una antigua cervecería que data de la primera década del siglo XIX, el Hotel Emma alberga un sinfín de detalles, pero de entre todo su esplendor nada encanta a los lectores como su impresionante biblioteca, hogar de una selección de históricos volúmenes dedicados al arte cervecero que incluye la colección Pearl Brewery y un acervo de 3,700 obras compradas a la novelista y antropóloga cultural Sherry Kafka Wagner.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/821589/Hotel_Emma_Library.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/790376/VISIT_SAN_ANTONIO_Logo.jpg

FUENTE Visit San Antonio

Related Links

http://www.visitsanantonio.com



SOURCE Visit San Antonio