Guia de skincare para peles oleosas e acneicas

Presença de brilho intenso e poros dilatados no rosto? Aprenda a rotina de skincare perfeita para esse tipo de pele, aproveitando os descontos especiais da Black Friday

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sociedade Brasileira de Dermatologia explica que as peles consideradas oleosas tem aspecto mais brilhante e espesso, por causa da produção de sebo maior do que o normal1. Além da herança genética, existem também os fatores hormonais, o excesso de sol, o estresse e a alimentação que impactam a saúde da pele.

Para aqueles que amam um skincare e possuem a pele muito oleosa e/ou acneica, Dermotivin® anuncia descontos de Black Friday em sabonetes de limpeza facial nas lojas parceiras e também nos e-commerces. Não há mais motivos para deixar a rotina de cuidados com a pele para depois!

1. Tudo começa com a limpeza!

A limpeza é responsável não apenas por remover as impurezas da pele, mas também por deixá-la com aparência saudável. A ausência desse passo pode comprometer os cuidados e a saúde da pele, principalmente quando se trata das mais oleosas, que ficam com aspecto mais brilhante devido à produção de sebo maior do que o normal¹.

Para caprichar na limpeza da pele oleosa, o indicado é usar produtos que proporcionem uma limpeza equilibrada, capaz de limpar os poros profundamente sem agredi-la.

A linha Dermotivin® Oil Control é ideal para a limpeza de peles muito oleosas, pois tem ação seborreguladora com ativos que regulam a produção excessiva de sebo². A sua formulação inclui agentes refrescantes e efeito adstringente, assim, após o uso, a pele fica limpa e matificada³.

Para a Black Friday os produtos com descontos são: Dermotivin Oil Control (300 ml) por R$ 49,90 e disponível na Amazon; e Dermotivin Oil Control (70 ml) por R$ 14,90 x disponível em redes de farmácias.

Já para a limpeza da pele muito oleosa a acneica, a opção é a linha Dermotivin Salix. Sua fórmula desobstrui poros4, combate cravos e espinhas4 e ainda age de forma antisséptica e bactericida3.

Além disso, é importante utilizar produtos com formulações menos irritantes e que respeitem o pH da pele, bem como aqueles que não têm textura gordurosa e controlem a oleosidade5.

As ofertas para a Black Friday são: Dermotivin Salix (70 ml) por R$ 14,90 e disponível em redes de farmácias; e Dermotivin Salix (300 ml) por R$ 49,90 disponível na Amazon.

2. Dicas extras

Na hora da limpeza, até a intensidade em que se deposita o produto sobre a pele pode influenciar o resultado. Dessa forma, uma boa dica é lavar a face em movimentos circulares, diminuindo a chance de irritabilidade.

E para concluir o skincare, o ideal é enxaguar o rosto com água fria e secá-lo com uma toalha macia, sem esfregar a pele. Lembrando que friccionar o tecido sobre a região pode ocasionar lesões.

Agora que você já sabe como fazer o skincare, aproveite os descontos de Black Friday para adquirir os sabonetes de limpeza facial, não se esqueça de consultar seu dermatologista.

¹Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional do Rio de Janeiro. Tipos de pele. Disponível em: https://www.sbd.org.br/cuidados/tipos-de-pele/. Acesso em: 21 ago 2022

²Data on file: Per-E-EP-29574-03-09-11 Líquido

Estudo clínico da eficácia percebida do produto cosmético facial sabonete líquido sob condições normais de uso

³Fórmula

4Data on file: All-S-EP-ACN-UDO-32145-03-03-12 Líquido

Estudo clínico, aberto, da tolerabilidade cutanea e ocular, do potencial acnegênico e da eficácia percebida do produto cosmético sabonete líquido-brush sob condições normais de uso.

5Misery L, Ständer S, Szepietowski JC, Reich A, Wallengren J, Evers AW, Takamori K, Brenaut E, Le Gall-Ianotto C, Fluhr J, Berardesca E, Weisshaar E. Definition of Sensitive Skin: An Expert Position Paper from the Special Interest Group on Sensitive Skin of the International Forum for the Study of Itch. Acta Derm Venereol. 2017 Jan 4;97(1):4-6.

6Data on File Microspheres Technical Literature ref MSp-001 (Kobo)

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

Para mais informações: https://www.dermotivin.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948977/Dermotivin_Oil_Control.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma