Guide Infrared informa crescimento de 20 vezes da receita no primeiro trimestre em meio a uma economia lenta

Em resposta ao crescente número de casos e à crescente pressão da cadeia de suprimentos, a Guide Infrared lançou um plano de emergência em parceria com fornecedores para ajudar os funcionários a retornar às fábricas, resultando em níveis de produção de 1.000 conjuntos de equipamentos por dia. Para ajudar a conter o surto, lotes dos sistemas de aviso de febre da Guide IR foram instalados em espaços públicos e privados, como sistemas de transporte, hospitais, grandes empresas, hotéis e shopping centers.

"Durante a luta contra a SARS em 2003, desenvolvemos com sucesso o primeiro sistema de rastreamento de febre por IR com imagem térmica. Agora, 17 anos depois, aprimoramos nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento para produzir câmeras de imagem térmica alimentadas por inteligência artificial e tecnologia de reconhecimento facial para realizar medições rápidas e precisas de temperatura em vastos espaços", disse Huang Li, presidente da Guide Infrared.

Os mais recentes produtos de rastreamento de febre por imagem térmica da empresa são otimizados continuamente por meio de atualizações de software, hardware e algoritmo, com base em redes neurais de aprendizado profundo. Para diversificar os cenários de aplicação, a Guide lançou uma série de sistemas de imagem térmica, incluindo sistemas de aviso de febre por IR de montagem fixa, câmeras térmicas de rastreamento de febre manuais e scanners de febre para smartphones.

Considerando as questões de segurança trazidas pela pandemia, a China fará a Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Cantão) de forma on-line, que acontecerá de 15 a 24 de junho, onde a Guide participará e demonstrará todos os produtos de imagem térmica mais vendidos, incluindo os três produtos novos acima mencionados via transmissão ao vivo, que estará disponível no Facebook oficial da empresa @GuideSensmart.

Sobre a Guide Infrared

Fundada em 1999, a Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. é uma empresa registrada em Shenzhen cujo foco é a tecnologia de imagens térmicas por infravermelho. Apoiada pelos 20 anos de experiência no setor de infravermelho, a Guide Infrared desenvolve soluções e câmeras de imagem térmica infravermelha acessíveis. Com o objetivo de tornar a tecnologia do infravermelho mais amigável e acessível ao público, a Guide Infrared se concentra em tornar os produtos de uso diário projetados para fazer a inspeção de energia elétrica; manutenção de instalações; automação industrial; triagem de febre; monitoramento de segurança; aplicação da lei; busca e salvamento, bem como visão noturna ao ar livre. www.guideir.com

