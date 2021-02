Guide IR auf Platz 2 im Yole-Bericht: Globaler Markt für Infrarot-Wärmebildtechnik explodiert

WUHAN, China, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Yole Développement, das international renommierte Marktforschungs- und Strategieberatungsunternehmen, hat seine neueste Branchenanalyse mit dem Titel Thermal Imagers and Detectors 2020 - COVID-19 Outbreak Impact - Preliminary Report veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass der globale Markt für Infrarot-Wärmebildtechnik im Jahr 2020 ein explosionsartiges Wachstum verzeichnete. Bei den Auslieferungen rangiert die US-Firma FLIR mit einem Marktanteil von 35 % an erster Stelle, während Guide Infrared mit einem Marktanteil von 17 % an zweiter Stelle steht. Zum ersten Mal belegt ein chinesischer Hersteller unter einen der ersten beiden Plätze und ist damit der größte seiner Art in China mit dem höchsten Marktanteil.

Die herausragende Leistung im Jahr 2020 ist darauf zurückzuführen, dass Guide Infrared seine eigenen geistigen Eigentumsrechte für Infrarotdetektoren beherrscht, die sich durch niedrige Kosten und Serienfertigung auszeichnen. Dadurch bieten die Produkte eine hervorragende Leistung, die von Kunden auf dem globalen Markt bevorzugt wird.

Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 wurde das automatisierte Guide IR Fieberwarnsystem u. a. in China, Nordamerika, Europa, Südostasien und Südamerika eingesetzt, da es nicht nur Vorteile bei der großflächigen Temperaturprüfung und der genauen Messung bietet, sondern sich auch durch seine Intelligenz und hohe Effizienz auszeichnet. Hiermit konnte eine erste Sicherheitslinie für die globale Epidemieprävention und -kontrolle geschaffen werden.

Gleichzeitig verfügt Guide Infrared über ein komplettes Infrarot-Wärmebildsystem, bestehend aus handgeführten Wärmebildkameras, Online-Wärmebildsystemen, Wärmebildfernrohren für die Nachtbeobachtung, Consumer-Wärmebildkameras für Smartphones, UAV-Lichtschranken und Infrarot-Wärmemodulen.

Yole Développement hat außerdem vorausgesagt, dass China bis 2025 einen Marktanteil von 64 % am weltweiten Markt für Infrarot-Wärmebildtechnik einnehmen wird. In den kommenden Jahren wird sich Guide Infrared weiter auf die Infrarot-Technologie konzentrieren, um die Vorteile seiner Produkte einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Über Guide Sensmart

Guide Sensmart ist die Tochtergesellschaft von Guide Infrared (SZ.002414), dem weltweit führenden Hersteller von Infrarot-Wärmebildverarbeitungssystemen. Auf der Grundlage seiner 20-jährigen Erfahrung unseres Konzernunternehmens in der Infrarotindustrie und dank der Massenproduktionskapazität entwirft und liefert Guide Sensmart weltweit hochwertige und erschwingliche Wärmebildprodukte in großem Maßstab mit dem Ziel, die breite Öffentlichkeit von der Wärmebildtechnik profitieren zu lassen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.guideir.com (folgen Sie @GuideSensmart auf facebook/Linkedin/Twitter/Youtube).

Website www.guideir.com

SOURCE Guide Sensmart