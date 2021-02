Guide IR classificada entre as duas maiores no relatório da Yole, conforme o mercado global de imagens térmicas por infravermelho entra em expansão

WUHAN, China, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Yole Développement, empresa de consultoria estratégica e pesquisa de mercado de renome internacional, lançou sua mais recente avaliação do setor intitulada Thermal Imagers and Detectors 2020 - COVID-19 Outbreak Impact - Relatório Preliminar. O relatório revela que, em 2020, o mercado global de imagens térmicas por infravermelho teve uma forte expansão. Com relação ao volume de remessas, a norte-americana FLIR ocupa o primeiro lugar com uma participação de mercado de 35%, e a Guide Infrared ocupa o segundo lugar com uma participação de mercado de 17%. Pela primeira vez, um fabricante chinês ficou entre os dois primeiros, tornando-se o líder neste segmento na China com a maior participação de mercado.

O excelente desempenho em 2020 deve-se ao fato de a Guide Infrared ter domínio de seus próprios direitos de propriedade intelectual para detectores infravermelhos, que contam com as vantagens de baixo custo e produção em lote, permitindo que os produtos ofereçam excelente desempenho aos clientes no mercado mundial.

Após o início da epidemia da COVID-19 em 2020, o sistema automatizado de alerta de febre da Guide IR foi amplamente usado na China, América do Norte, Europa, Sudeste Asiático e América do Sul, entre outros lugares, devido às suas vantagens na triagem de temperatura de grande alcance, medição precisa e inteligência e alta eficiência, criando uma primeira linha de segurança para prevenção e controle de epidemias globais.

Ao mesmo tempo, a Guide Infrared possui um sistema de imagem térmica por infravermelho completo composto por câmeras térmicas portáteis, sistemas de imagens térmicas on-line, escopos de imagens térmicas para observação noturna, câmeras térmicas para uso em smartphones, carga fotoelétrica para veículos aéreos não tripulados (VANTs) e módulos térmicos infravermelhos.

A Yole Développement também previu que até 2025, a participação da China será de 64% no mercado global de imagem térmica por infravermelho. Nos próximos anos, a Guide Infrared continuará a dedicar-se à tecnologia de infravermelho, conferindo-lhe a capacidade de apresentar os benefícios de seus produtos a uma gama mais ampla de consumidores do público em geral.

Sobre a Guide Sensmart

A Guide Sensmart é a subsidiária da Guide Infrared (SZ.002414), o maior fabricante mundial de sistemas infravermelhos de imagem térmica. Graças à experiência de 20 anos da nossa empresa do grupo no setor de infravermelho e à capacidade de produção em massa, a Guide Sensamrt desenvolve e oferece produtos de imagem térmica de alta qualidade e acessíveis em todo o mundo em grande escala com o objetivo de beneficiar o público por meio de imagens térmicas. Para mais informações, acesse https://www.guideir.com (siga @GuideSensmart no Facebook/Linkedin/Twitter/Youtube).

Site www.guideir.com

FONTE Guide Sensmart

SOURCE Guide Sensmart