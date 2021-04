Guide Sensmart lança câmera térmica de alto desempenho alimentada por IA para agilizar inspeções industriais

A câmera da série PS da Guide Sensmart vem equipada com um motor de foco de última geração e controle de motor de passo de alta precisão. Com o novo algoritmo de imagem de foco automático, a câmera completa o processo inteligente de foco automático em 0,4 segundo, ao mesmo tempo que garante um foco preciso.

Além de capturar imagens infravermelhas de super resolução, a série PS vem equipada com o principal módulo de câmera digital de 13MP da Guide Sensmart para suportar gravação de vídeo, capturando simultaneamente imagem térmica e visual.

Com imagens térmicas, uma preocupação comum entre os profissionais de termografia infravermelha é a designação das imagens. A nova série PS, que suporta reconhecimento de voz habilitado por IA, entrada para teclado virtual e reconhecimento de texto OCR de fácil utilização, permite aos profissionais uma medição de temperatura rápida e fácil, oferecendo uma solução prática para designar as imagens.

Outra característica fundamental da câmera térmica série PS é seu design ergonômico. A lente rotativa e estrutura de tela ganhadoras do prêmio IF Design Award ajudam os usuários a diagnosticar componentes com defeito em áreas de difícil acesso.

Além disso, a nova câmera térmica série PS oferece uma solução eficiente de colaboração remota habilitada com serviços em nuvem. Ela também suporta lentes estendidas opcionais sem calibração. Os usuários podem acoplar rapidamente a teleobjetiva e a lente macro sem enviar a câmera térmica de volta para a fábrica. Com vários recursos e configurações avançadas, incluindo a definição de emissividade flexível por áreas e medidor de distância a laser, a série PS atende aos requisitos de centenas de cenários complexos, incluindo detecção de edifícios, detecção de energia e pesquisa científica.

A série PS da Guide Sensmart está totalmente equipada para atender às necessidades dos profissionais de termografia infravermelha.

Sobre a Guide Sensmart

A Guide Sensmart é a subsidiária da Guide Infrared (SZ.002414), a fabricante líder mundial de sistemas de imagem térmica infravermelha. Graças à experiência de 20 anos de nossa empresa do grupo no setor de infravermelho e a nossa capacidade de produção em massa, a Guide Sensmart desenvolve e oferece produtos de imagem térmica de alta qualidade e acessíveis em todo o mundo em grande escala com o objetivo de beneficiar o público por meio de imagens térmicas. Para obter mais informações, acesse https://www.guideir.com (Siga @GuideSensmart no Facebook/Linkedin/Twitter/Youtube).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1489269/0c7c22a44479765435018991f9ebac1.jpg

FONTE Guide Sensmart

SOURCE Guide Sensmart