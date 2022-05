Guide Sensmart lançou novo monóculo portátil TK com tecnologia de imagem térmica

Esse monóculo com tecnologia de imagem térmica da Guide escolheu ser exibido pela primeira vez na HuntEx2022, de 22 a 24 de abril, em Joanesburgo, na África do Sul. Houve uma queda inesperada de energia no último dia, que deixou os visitantes da feira no escuro, mas isso não abalou os visitantes que estavam no estande da Guide Sensmart. Os visitantes usaram a câmera térmica para obter visão noturna. O interessante design ergonômico torna confortável a operação e portabilidade com uma mão só, e o projeto dos botões diferenciados permite a operação na escuridão total. Os visitantes gostam da incrível qualidade de imagem e não conseguem tirar as mãos dela. A detecção de até três quilômetros garante visão de longo alcance e segurança, o que a torna adequada para observação de animais.

Como a câmera com tecnologia de imagem térmica é uma ferramenta passiva de reconhecimento sem contato de alvos, ela fica bem camuflada e não é fácil de ser descoberta, tornando-a conveniente para observar animais rápidos em um local mais seguro. Três modos de cena dão realce aos animais, e sua ocular LCOS evita condensação ou embaçamento e ajuda os usuários a manter uma visão clara.

Com exceção da TK Gen2, a Guide Sensmart exporá seus mais novos produtos e soluções na exposição MILIPOL QATAR, que acontecerá de 24 a 26 de maio de 2022, no Centro de Exposições e Convenções de Doha.

No estande C070, a Guide Sensmart apresentará termovisores inovadores para os setores de petróleo e metalurgia, mecânica e elétrica e policiamento. Especialistas em produtos e aplicações estarão disponíveis para discutir os requisitos específicos dos usuários.

Visite o estande da Guide Sensmart e descubra todas as ofertas da empresa.

Sobre a Guide Sensmart

A Guide Sensmart é a subsidiária da Guide Infrared (SZ.002414), fabricante líder mundial de sistemas de imagem térmica por infravermelho, com mais de 20 anos de experiência no setor de infravermelho e com capacidade de produção em massa. https://www.guideir.com/.

[email protected]

+86 13207192755

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814398/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814399/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814400/3.jpg

FONTE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd

SOURCE Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd