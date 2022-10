Guide Sensmart stellt seine neueste Innovation, die Clip-on-Wärmebildkamera, auf der ADIHEX 2022 vor

WUHAN, Chin, 1. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- ADIHX, die größte Messe für Jagd, Reitsport und Denkmalpflege im Nahen Osten und Afrika, ist im Abu Dhabi National Exhibition Centre in vollem Gange. Guide Sensmart, der führende Hersteller von Wärmebildkameras, präsentiert sich in Halle 11 als exzellenter Produzent von leistungsstarken Wärmebildkameras.

Guide Sensmart Booth in Hall 11 Guide TA Gen2 Aquila Series Thermal Imaging Clip-on Attachment

Bei der 19. Ausgabe der Veranstaltung stellt Guide Sensmart seine Produktpalette für Jagdliebhaber vor. Es handelt sich um die Guide TK Gen2 und TD Wärmebildmonokulare, die TN-Serie Wärmebildferngläser, die TS- und TU-Wärmebildfernrohre und die neueste Innovation, der TA Gen2 Aquila-Serie Wärmebildaufsatz. Die TK Gen2 und TD Serie sind optimal auf die verschiedenen Bedürfnisse von Jägern, Naturforschern und Profis abgestimmt. Die TN-Serie ist das perfekte Werkzeug für Jäger, Wildbeobachter sowie Such- und Rettungsexperten. TS und TU sind unverzichtbar für einen Jäger, der auf höchste Effizienz und Präzision Wert legt. Die neue TA wird für Jäger sehr geeignet sein.

Der TA Gen2-Wärmebildvorsatz verwandelt die Tagesoptik in ein vollwertiges Wärmebildgerät. Es bietet überragende Zieleigenschaften und eine hervorragende Zielerfassung durch den Einsatz von Wärmesignatur-Bildgebungstechnologien, die dem Benutzer helfen, Ziele bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht zu erfassen und zu lokalisieren. Ihre verbesserten 17 μm- und 12 µm-Wärmebilddetektoren mit einer Auflösung von 400×300 bzw. 640x480 Pixeln liefern ein außergewöhnlich scharfes Bild und eine hervorragende Wärmeempfindlichkeit unter allen rauen Bedingungen. Die beiden Algorithmen TDE-Tech und PureIR erhöhen die Klarheit und Detailgenauigkeit des Bildes und sorgen für ein schärferes, detaillierteres Sichtfeld und verbesserte Möglichkeiten zur Objektidentifizierung. Der serienmäßige 18650er-Akku sorgt für bis zu 7 Stunden Betriebszeit und der schnelle und einfache Akkuwechsel ermöglicht eine kontinuierliche Beobachtung ohne Unterbrechungen. Die drei Szenenmodi und sechs Farbpaletten ermöglichen es dem Benutzer, sein Sichtfeld besser zu beobachten und das Gerät an wechselnde Beobachtungssituationen anzupassen.

Außer der ADIHX, wird auch die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im November in Katar stattfinden. Freuen wir uns auf dieses Turnier.

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart ist die Tochtergesellschaft von Guide Infrared (SZ.002414), dem weltweit führenden Hersteller von Infrarot-Wärmebildsystemen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Infrarotindustrie und Massenproduktionskapazität. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.guideir.com/.

