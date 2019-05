Guidepoint expande a presença no Oriente Médio e abre escritório em Dubai

NOVA YORK, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Guidepoint, uma rede líder em especialistas sediada em Nova York, expandiu sua presença internacional em um novíssimo mercado no Oriente Médio ao estabelecer seu escritório em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O escritório oferecendo serviço completo foi aberto para o aprimoramento da habilidade da empresa de atender à carteira de clientes crescente no Oriente Médio e na África.

O novo escritório da Guidepoint está localizado no Centro Financeiro Internacional de Dubai (Dubai International Financial Centre - DIFC), no coração do distrito financeiro de Dubai, e contará com gerentes seniores de projetos, pesquisadores experientes e profissionais de desenvolvimento de empresas.

Albert Sebag, CEO da Guidepoint, comentou: "Dubai foi o próximo passo lógico para continuarmos nossa expansão global. Durante os últimos anos, obtivemos sucesso em nosso crescimento internacional com a abertura de escritórios novos em Seul, Dusseldorf e Tóquio; e a mudança para instalações maiores em San Francisco e Boston para acomodar nossas equipes que se expandem rapidamente".

Bilal Sabouni, diretor, chefe no Oriente Médio disse: "Nosso novo escritório nos permite solidificar ainda mais o modelo de serviço 24 horas por dia, sete dias por semana, particularmente para clientes no Oriente Médio com a semana de dias úteis de domingo a quinta-feira. Com equipes locais de suporte, nós aprimoraremos nosso tempo de resposta e forneceremos serviços de alta qualidade".

Sobre a Guidepoint

A Guidepoint, uma empresa líder em rede de especialistas, conecta clientes com consultores, que são experientes em tópicos relacionados e participam de sua rede profissional global. Os clientes da Guidepoint utilizam as perspectivas e insights compartilhados pelos consultores para manter-se informados e tomar melhores decisões de negócios. A ampla gama de serviços, inclusive consultas por telefone, levantamentos, eventos e produtos de insights de dados proprietários, ajuda os profissionais a obter uma compreensão abrangente de um tópico antes de tomar decisões estratégicas ou de investimentos. A lista de clientes multinacionais da Guidepoint inclui 9 entre as 10 principais firmas de consultoria e alguns dos maiores fundos hedge, empresas de participação societária e companhias públicas classificadas pela Fortune. A plataforma de conformidade da Guidepoint líder no setor, supervisionada pelo seu conselheiro geral, um ex-advogado fiscalizador da Comissão de Títulos e Câmbio (SEC), suporta interações apropriadas entre cliente e consultor, através da aplicação das próprias políticas e procedimentos da Guidepoint, assim como de controles personalizados específicos para os clientes e implementados a pedido destes. A Guidepoint não é uma conselheira de investimentos registrada, não podendo efetuar negócios como consultor financeiro ou fornecer conselhos de investimentos.

