Guilherme Gonçalves, produtor artístico e musical se destaca através do projeto social, Casa da Árvore, a fim de resgatar artistas esquecidos pela mídia e publico

GOIÂNIA, Brasil, 27 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O empreendedor goiano Guilherme Gonçalves se destaca como grande produtor artístico e musical no mercado nacional e internacional e tem desenvolvido um reconhecido trabalho com os nomes que fazem parte do seu casting. O reconhecimento ocorre muito por conta da sua versatilidade e, principalmente, por conta do projeto chamado "Casa da Árvore".