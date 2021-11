Guillermo Lasso, Presidente do Equador, abre a COP26 com o anúncio de uma nova reserva marinha para as Ilhas Galápagos

GLASGOW, Reino Unido, 1 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, em Glasgow, na Escócia, no evento mais importante do mundo com respeito às mudanças climáticas e diante dos principais líderes mundiais, foi dado um passo exemplar para a ação: o Presidente Lasso fez o anúncio de uma nova reserva marinha em Galápagos. Um anúncio que promove avanços no compromisso do Equador de atingir 30% de proteção marinha até 2030, ad portas de um novo tratado para a proteção do planeta na Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas.