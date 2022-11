Guindastes de Torre Zoomlion constroem o estádio Lusail, local do maior torneio de futebol do mundo no Catar

DOHA, Catar, 25 de Novembro de 2022 /PRNewswire/-- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) ganhou a oferta global de guindastes de torre para a construção do estádio Lusail, o local da festa do futebol deste mês. Seus oito guindastes de torre TC8039-25 foram usados para a construção, de 2018 a 2021. Agora, o estádio realizará 10 jogos no torneio, incluindo a final no dia18 de dezembro.

O recém-construído estádio Lusail estabeleceu seis recordes mundiais, incluindo ser o maior edifício único com teto duplo de rede de cabos. Sua estrutura principal é um feixe de aço combinado com concreto que utilizou 100.000 toneladas de aço no total, e a estrutura multicamadas tem uma área de 45.000 metros quadrados, a maior do mundo. Oito unidades de guindastes de torre TC8039-25 cobriram todo o projeto e concluíram a maioria das tarefas de içamento e instalação.

"A Zoomlion tem orgulho de ter participado da construção do estádio peça central no Catar, onde esperamos testemunhar em breve a melhor equipe sendo coroada campeã mundial", disse Ren Jie, gerente regional da Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company no Oriente Médio e África.

Com vantagens em tecnologia, P&D e desempenho, o guindaste de torre TC8039-25 da Zoomlion se destacou da competição acirrada.

O guindaste de torre precisava passar de 86,7 metros em altura sem suporte devido à altura elevada e ao exterior irregular do estádio. Vários guindastes de torre também precisavam coordenar como um grupo para concluir tarefas de montagem de acoplamento de alta altitude acima de 70 metros.

"Com o recurso anticolisão, controle completo de frequência e uma altura sem suporte de 87 metros, os guindastes de torre garantiram uma operação segura e eficiente. A Zoomlion prestou serviço completo, desde o planejamento da torre crane até a montagem e desmontagem", disse Zhou Yan, engenheiro-chefe de serviços de guindastes de torre da Zoomlion na região do Oriente Médio.

Os excelentes recursos de içamento e micromovimento estável com modo de trituração controlado em nível milimétrico proporcionaram suporte eficaz para instalar as estruturas de aço em alta altitude. O equipamento também manteve um alto nível de estabilidade apesar das severas condições de construção que observaram temperaturas no verão superiores a 50 graus Celsius.

"Para o projeto do Lusail Stadium, o tempo de trabalho efetivo acumulado de cada guindaste de torre passou de 15.000 horas, e seu desempenho estável e confiável proporcionou forte suporte para garantir o progresso geral do projeto", acrescentou Ren.

FONTE Zoomlion

