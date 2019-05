Guiyang se convertit en un grand pôle du big data en Chine

Huanqiu.com, un partenaire média officiel de la Big Data Expo 2019, qui se tiendra à Guiyang du 26 au 29 mai, a été invité par les autorités locales à étudier le développement du secteur du big data et ses retombées sur la ville. Dans un entretien avec Huanqiu.com, Tang Zhenjiang, le directeur du Comité de développement et de gestion du big data à Guiyang, a déclaré que l'ère du big data a offert à la ville une occasion unique d'accélérer sa croissance économique.

À ce jour, le secteur du big data à Guiyang s'élève à plus de 100 milliards de yuans (environ 14,85 milliards d'USD). La ville accueille plus de 4 000 sociétés spécialisées dans le big data. Outre un certain nombre de géants locaux comme Alibaba, Tencent, Huawei et JD.com, d'autres acteurs figurant sur la liste Fortune Global 500 y ont également développé leurs activités relatives au big data, notamment Foxconn, IBM, Qualcomm et Apple Inc.

Après des années d'efforts, Guiyang commence à être reconnue à l'échelon national comme international. Elle se classe au premier rang des villes chinoises les plus performantes en termes de développement économique, selon un rapport publié en 2016 par le Milken Institute. Viennent ensuite Shanghai, Tianjin et Shenzhen.

Afin d'assurer des services médicaux plus intelligents, Guiyang prévoit de relier ses pharmacies, ses dispensaires et ses dispensaires villageois à l'application mobile Great Health mise au point par la ville et à ses sites Web. À l'heure actuelle, 39.net, un important portail de santé chinois, est consulté 18 millions de fois par jour.

Guiyang a également adopté un système de reconnaissance faciale aidant la police à traquer les suspects et à appréhender les criminels. Une fois procédé à l'arrestation, le service de police peut même obtenir un retour d'information sur l'ensemble du processus de suivi.

Guiyang étudie activement le secteur du big data et met en place une chaîne industrielle complète. Elle a conçu un « cerveau urbain » en faisant appel aux données pour renforcer la gouvernance sociale et la stratégie Internet Plus pour améliorer le service social.

La Big Data Expo 2019 se tenant bientôt, Guiyang est prête à séduire son monde grâce à ses réalisations dans ce secteur.

