En tant que premier groupe de zones expérimentales nationales de civilisation écologique, 30 nouvelles réformes du Guizhou ont été encouragées par le gouvernement chinois. En 2020, le taux de couverture forestière du Guizhou a atteint 60 %, le nombre de jours où la qualité de l'air est bonne dans les villes situées au-dessus du chef-lieu de la province a atteint 99,4 % et le taux de bonne qualité de l'eau des tronçons de cours d'eau situés en aval atteindra 100 %.

Un bon environnement écologique est devenu le symbole et le plus grand avantage du Guizhou. Leonidas Rokanas, Ambassadeur de Grèce en Chine a précédemment participé à l'Eco Forum Global à Guiyang. Il a déclaré au journaliste de Huanqiu.com : « Le Guizhou possède un bon environnement écologique et attache une grande importance à la construction d'une civilisation écologique. C'est le lieu le plus approprié pour accueillir ce forum. »

Pour accomplir ces réalisations, Guizhou a profondément mis en œuvre le concept « les eaux claires et les montagnes vertes sont aussi précieuses que les montagnes d'or et d'argent », et a fermement accordé la même importance au développement et à la protection de l'environnement. L'Eco Forum Global de Guiyang est devenu un vecteur de changement.

Pendant la période du 13e plan quinquennal de la Chine, le président Xi Jinping a accordé une grande attention à la construction de la civilisation écologique dans le Guizhou et a publié une série d'instructions importantes. Le concept selon lequel « les eaux claires et les montagnes vertes ont autant de valeur que les montagnes d'or et d'argent » a façonné le processus de développement du Guizhou.

Par exemple, dans le village de Haique, les forêts verdoyantes de pinus armandii sont passées d'un paysage aride à une verdure luxuriante. Dans la ville de Zongling, la mine de charbon d'autrefois s'est transformée en jardins de thé. Dix mille mu de mer de thé sont devenus une importante source de revenus pour les villageois locaux.

Il convient de noter que le problème de l'environnement écologique est fondamentalement celui du mode de développement économique. Ce n'est qu'en accélérant la mise en place d'une production et d'un mode de vie écologiques que nous pourrons faire en sorte que le ciel soit plus bleu, que la terre soit plus verte et que l'eau soit plus claire.

Ces dernières années, le Guizhou a mis en œuvre un plan de développement de l'économie verte, a activement développé l'agriculture, le secteur manufacturier, le secteur tertiaire et la finance verte, et a construit un système économique écologique, contribuant ainsi au développement durable.

Leonidas Rokanas a déclaré à Huanqiu.com que « les défis écologiques et environnementaux auxquels l'humanité est confrontée sont de plus en plus complexes et qu'il est urgent de trouver un nouveau mode de développement. L'Eco Forum Global de Guiyang a fortement encouragé le développement de la civilisation écologique et créera un meilleur avenir pour notre planète. »

Yukio Hatoyama, ancien premier ministre du Japon, a déclaré lors du précédent Eco Forum Global à Guiyang : « Le gouvernement chinois a reconnu l'importance du respect et de la coexistence avec la nature, et ce forum en est la preuve. »

Yves Leterme, ancien premier ministre belge, a déclaré à Huanqiu.com : « Il est extrêmement important et significatif de lutter contre le réchauffement climatique et de protéger les écosystèmes. Ce forum peut constituer une excellente occasion de résoudre d'importants défis écologiques et de parvenir à un développement durable. »

L'Eco Forum Global 2021 à Guiyang aura lieu prochainement. Guizhou présentera de manière plus complète et plus détaillée les réalisations de la Chine en matière de construction de la civilisation écologique.

