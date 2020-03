Gujing, fabricant de baijiu, recherche des candidats dans le cadre de son appel d'offres de fournisseurs d'emballage mondiaux

« Chaque année, nous recherchons des fournisseurs mondiaux de haute qualité », a déclaré Liang Jinhui, président du conseil d'administration de Gujing Group. « Cette année, nous souhaitons en profiter pour renforcer davantage notre coopération mondiale et promouvoir le développement des spiritueux chinois à l'échelle internationale. »

Pour être éligibles, les fournisseurs doivent être des sociétés de production enregistrant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 10 millions USD. Les fournisseurs doivent également fournir des documents et présenter leurs licences d'exploitation ainsi que leurs déclarations fiscales de l'année dernière en tant que justificatifs.

Le comité de sélection de la société examinera les candidats sur la base de la taille de la société, de sa capacité de production et de sa pertinence. Le champ de participation d'un fournisseur dans le cadre de l'appel d'offres sera déterminé en fonction des résultats de l'évaluation. La société adressera aux fournisseurs qualifiés des invitations par courrier électronique ou téléphone.

Les besoins en matériaux d'emballage incluent des boîtes en papier et des sacs cabas destinés à servir de supports imprimés. Pour les bouteilles, le volume doit s'élever à 500 ml (code HS : 70109020), avec des bouchons en plastique ou en aluminium et plastique. La société entend également se procurer des matières premières de haute qualité telles que le sorgho à l'échelle mondiale.

Les parties intéressées doivent déposer leur candidature au plus tard le 20 avril 2020 à 0h00 (GMT+8), via le lien suivant : https://www.gujingglobal.com/message-type/contact-us_113_1.html

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.GujingGlobal.com

À propos de Gujing Group

Créé en 1992 et coté en bourse en 1996, Guijing Group, dont l'histoire repose sur la Gongxing Caofang, distillerie fondée lors de la dynastie Ming en 1515, est devenu l'une des huit premières marques de baijiu et des 500 premières sociétés de fabrication en Chine. Le Gujing Gong Baijiu est élaboré selon la « technique Jiu Yun Jiu », « plus ancienne technique de distillerie au monde » tel que certifié par Guinness World Records.

Claire, sucrée et onctueuse, la liqueur offre une saveur bien équilibrée avec des touches d'arômes d'orchidée. La marque a été évaluée à 147 milliards RMB (21 milliards USD) en 2019, avec un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards RMB (1,4 milliard USD) en 2018.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1123707/1.jpg

http://www.GujingGlobal.com



SOURCE Gujing Group