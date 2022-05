Gunzilla Games annonce Off The Grid, une nouvelle génération de Battle Royale axée sur la progression narrative

Situé dans un avenir dystopique, le tireur au style cyberpunk prévoit de faire évoluer le genre grâce à l'accent mis sur la progression narrative, sous la direction de Neill Blomkamp, directeur des effets visuels, et de Richard K. Morgan, scénariste. De plus, le vétéran du secteur Olivier Henriot ( Far Cry, Assassin's Creed) exerce le rôle de directeur exécutif de la narration, ce qui permettra de disposer de nombreux talents de haut niveau pour donner vie au monde d'OTG.

Une Battle Royale pas comme les autres, en OTG, 150 joueurs s'affrontent dans des combats en PvP (Player Vs Player) et dans des missions scénarisées en PvE (Player Vs Environment) en utilisant la même carte habitée par d'autres joueurs en temps réel. Les joueurs ont la liberté de contrôler comment l'histoire se déroule, chaque décision prise ayant un impact sur le déroulement du jeu de chacun. Au cœur de l'expérience et de la structure narrative profonde se trouve la manière unique dont les joueurs peuvent concevoir, personnaliser et échanger leurs objets en jeu entre eux. Dans OTG, les limites entre le héros et le méchant deviennent floues, alors que les joueurs se battent pour survivre aux batailles secrètes des entreprises du futur.

À propos d'OTG, Neill Blomkamp, CVO a déclaré : « Avec OTG, notre ambition n'est pas seulement de créer la Battle Royale 2.0 en ajoutant une progression profonde des joueurs, mais de construire un monde en évolution conçu pour créer sa propre vie, mais qui change de manière inattendue chaque fois qu'un joueur rejoint le jeu. Grâce à une approche innovante du déroulement de la session de base de la Battle Royale et une expérience narrative profonde, nous ajoutons un but à chaque élément du jeu, ce qui permet aux joueurs de revisiter le monde OTG à plusieurs reprises, car il y a toujours quelque chose de nouveau à trouver et à explorer, et sur lequel nous nous développons. »

Des informations plus détaillées sur OTG seront annoncées au cours des prochains mois. Pour ne manquer aucune mise à jour, et pour obtenir plus d'informations sur Gunzilla et OTG, suivez le studio sur Twitter ( www.twitter.com/gunzillagames ), Instagram ( www.instagram.com/gunzillagames ) et Facebook ( www.facebook.com/gunzillagames ).

À propos de Gunzilla

Fondé en 2020, Gunzilla Games est un tout nouveau développeur AAA indépendant qui travaille sur son IP de jeu de tir multijoueur de nouvelle génération dans trois sites métropolitains : Francfort, Allemagne (siège social), Los Angeles, États-Unis, et Kiev, Ukraine. La société est dirigée par Vlad Korolev, entrepreneur en série et PDG, et par Alexander Zoll, CSO. Gunzilla est fondée sur le désir d'innover et de repousser les limites de l'industrie.

La formidable équipe de Gunzilla est composée de talents issus de nombreux studios et d'éditeurs de premier plan, dont Ubisoft, Electronic Arts (EA), THQ, etc. Neill Blomkamp, scénariste, réalisateur et producteur, nommé aux Oscars, a rejoint Gunzilla en tant que directeur des effets visuels. En outre, l'équipe met à contribution des vétérans du secteur comme le scénariste de jeux vidéo Olivier Henriot qui a contribué à façonner l'histoire de jeux aussi célèbres que Assassin's Creed, The Division, Far Cry et bien d'autres, ainsi que Richard K. Morgan, auteur de la série Altered Carbon, qui a depuis connu le succès sur Netflix. Timur Davidenko, directeur de la technologie chez Gunzilla Games a dirigé le développement de CryEngine en tant que directeur technique et a travaillé sur Far Cry, Warface et Crysis. Le directeur artistique Jussi Keteli a participé à la série emblématique Gears of War, à Star Citizen et à Hunt : Showdown.

