Gunzilla Games desenvolverá novo IP de shooter multijogador AAA utilizando a plataforma Unreal Engine

LOS ANGELES, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Gunzilla Games anunciou hoje que utilizará o Unreal Engine da Epic Games para seu próximo IP de shooter sem título. Depois de considerar cuidadosamente várias opções disponíveis no mercado, a equipe técnica da Gunzilla concluiu que a plataforma Unreal Engine seria a melhor opção para dar vida a seu IP devido a seu sólido conjunto de ferramentas e rica funcionalidade.

Timur Davidenko, diretor de tecnologia da Gunzilla, que liderou o desenvolvimento da CryEngine como diretor técnico e trabalhou em Far Cry, Warface e Crysis, disse: "Nosso jogo vai ultrapassar os limites tecnológicos do que é possível no desenvolvimento de jogos, e a Unreal Engine tem tudo o que precisamos para cumprir essa promessa. A Unreal foi a plataforma de vários títulos inovadores e nos fornecerá uma gama completa de ferramentas e recursos que nos permitirão oferecer uma experiência de jogo tecnicamente robusta que definirá uma nova marca para o setor."

"Tendo trabalhado na franquia Gears of War, estou totalmente ciente de que a Unreal Engine é uma ferramenta poderosa que traduz com sucesso a visão artística do jogo em uma experiência visualmente envolvente. Seja o cenário do entorno, os personagens ou as armas, a Unreal viabiliza as maiores ambições artísticas dos criadores de jogos", acrescenta Jussi Keteli, diretor de arte da Gunzilla. "À medida que a Unreal continua a evoluir, aguardo com expectativa as novas oportunidades que ela irá oferecer para o nosso jogo no futuro".

Fundada em 2020 por Vlad Korolev e Alexander Zoll, a Gunzilla Games é uma desenvolvedora de jogos AAA independente e inovadora, que está desenvolvendo seu IP de shooter multijogador de última geração em três locais metropolitanos: Frankfurt, Alemanha (HQ); Los Angeles, EUA; e Kiev, Ucrânia. Contando com uma equipe de 85 pessoas formada em um ano e ainda crescendo de forma ativa, a Gunzilla foi criada com base no desejo de inovar e expandir os limites do setor, e a Unreal Engine é a plataforma perfeita para a Gunzilla alcançar esses objetivos.

Juntamente com Timur e Jussi, a equipe da Gunzilla conta com Richard K. Morgan, autor da série Altered Carbon, que desde então foi adaptada para um programa popular da Netflix; e Olivier Henriot, que ajudou a traçar as histórias de jogos notáveis como Assassin's Creed, Far Cry, The Division e muitos outros.

Para mais informações sobre a Gunzilla, acesse https://gunzillagames.com/en/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1516928/Gunzilla_Logo.jpg

https://gunzillagames.com



