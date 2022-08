Gunzilla Games lève 46 millions de dollars pour redéfinir le genre du Battle Royale avec « Off The Grid » en permettant aux joueurs d'échanger leurs objets en jeu

FRANCFORT, Allemagne, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Gunzilla Games, un studio de jeux AAA, a annoncé aujourd'hui avoir levé un total de 46 millions de dollars lors de son dernier tour d'investissement. Ce nouveau tour de table permettra au studio de développer sa nouvelle plateforme, appelée GunZ, qui donnera aux joueurs la propriété complète de leurs biens en jeu. GunZ sera le socle de « Off The Grid » (OTG). L'un des mécanismes les plus remarquables d'OTG est « l'échange d'objets en jeu », en faisant le premier jeu où les joueurs pourront acheter de nouveaux objets virtuels à d'autres joueurs qui les auront collectés en jouant ou les auront eux-mêmes acquis via d'autres joueurs. Les échanges seront gérés via un marché interne basé sur la blockchain, ou tout marché tiers prenant en charge la technologie NFT. Ce tour d'investissement est mené par Republic Capital. Les autres participants importants comptent Griffin Gaming Partners, Animoca Brands, Jump Crypto, Raptor Group, CoinFund, Shima Capital, Dominance Ventures, GSR, Kucoin Labs, Spartan Investment Group, AlphaCrypto Capital, Blizzard, Digital Strategies, Morningstar Ventures, Gamegroove Capital, NGG et Huobi Group, qui contribueront également à maintenir l'infrastructure technique du projet. Parmi les investisseurs providentiels et conseillers notables, citons Justin Kan, cofondateur de Twitch.

Gunzilla assure aux joueurs qu'ils ne vendront jamais de NFT directement à leur communauté de joueurs, et qu'ils ne cacheront pas non plus la progression ou toute autre caractéristique du jeu derrière un paywall ; le commerce sera entièrement facultatif. Gunzilla est convaincu que la plateforme GunZ a le potentiel de changer radicalement l'expérience de jeu initiale des joueurs. Ceux qui ne seront pas intéressés par les échanges seront en mesure d'ignorer complètement cette fonctionnalité et de profiter simplement du jeu dans son intégralité, gratuitement et sans aucune limite.

Vlad Korolev, PDG et cofondateur de Gunzilla, a expliqué : « Nous nous efforçons d'offrir aux joueurs une liberté totale jusque dans les moindres détails d'OTG et à chaque étape de son gameplay. En plus du gameplay principal, les joueurs pourront posséder et échanger leurs objets en jeu avec d'autres joueurs. Il s'agira également de garantir aux joueurs que les objets qu'ils auront durement gagnés leur appartiendront quoi qu'il arrive. Dans les jeux free-to-play d'aujourd'hui, si vous payez quelque chose, cette chose ne vous appartient pas vraiment. Vous ne possédez rien et ne pouvez rien posséder. Tout le monde peut lire le CLUF de n'importe quel jeu pour s'en assurer. Si vous vous faites bannir, par exemple, tout objet peut vous être retiré et ce même si votre bannissement est accidentel. Lorsque vous arrêtez de jouer à un jeu gratuit, vous perdez du même coup l'argent que vous y avez investi. Nous réinventerons le système, remettrons le pouvoir entre les mains des joueurs et utiliserons la technologie blockchain pour y parvenir. Avec OTG et GunZ, nous créerons un univers de jeu qui établira une nouvelle norme pour l'industrie. »

Les joueurs pourront également retirer leurs objets du jeu. Étant donné que l'univers d'OTG ne cessera d'évoluer, les joueurs découvriront de nouveaux éléments à chaque partie. Les objets que les joueurs pourront échanger en jeu comprendront des personnages uniques qu'ils auront créés eux-mêmes, des armes personnalisées, des vêtements et des accessoires.

Ce tour d'investissement fait suite à la sortie récente d'un teaser pour le nouveau jeu de Gunzilla, OTG, un FPS AAA de type Battle Royale version 2.0, dirigé par le chef visionnaire du studio et candidat aux Oscars, Neill Blomkamp. OTG, qui est un titre free-to-play (F2P), se caractérise par une forte concentration narrative et des mécanismes de jeu uniques. Sa sortie sur les plateformes nouvelle génération est prévue pour 2023.

Brian Johnson, directeur principal de Republic Capital, a déclaré : « L'équipe de Gunzilla est tout simplement exceptionnelle, comptant parmi ses membres d'anciens professionnels de l'industrie qui ont contribué à des jeux avec lesquels beaucoup d'entre nous ont grandi. Nous pensons que le free-to-play règne en maître et qu'en l'associant à une composante crypto optionnelle, Gunzilla montrera l'exemple en associant le monde de la crypto à celui du jeu. Il ne fait aucun doute que l'avenir du jeu crypto doit passer par les consoles de nouvelle génération, et nous pensons que Gunzilla permettra aisément d'y parvenir. »

Des informations plus détaillées sur OTG seront annoncées au cours des prochains mois. Pour ne manquer aucune mise à jour et pour obtenir plus d'informations sur Gunzilla et OTG, suivez le studio sur Twitter ( www.twitter.com/gunzillagames ), Instagram ( www.instagram.com/gunzillagames ) et Facebook ( www.facebook.com/gunzillagames ).

À propos de Gunzilla :

Fondé en 2020, Gunzilla Games est un nouveau développeur AAA indépendant qui travaille sur son jeu de tir multijoueur de nouvelle génération à travers trois sites métropolitains : Francfort, Allemagne (siège social) ; Los Angeles, États-Unis ; et Kiev, Ukraine. La société est dirigée par Vlad Korolev, multi-entrepreneur et PDG, et par Alexander Zoll, chef de la sécurité. Gunzilla est fondée sur le désir d'innover et de repousser les limites de l'industrie.

La formidable équipe de Gunzilla est composée de talents issus de nombreux studios et d'éditeurs de premier plan, dont Ubisoft, Electronic Arts (EA), THQ, etc. Neill Blomkamp, scénariste, réalisateur et producteur nommé aux Oscars, a rejoint Gunzilla en tant que chef visionnaire. En outre, l'équipe met en vedette des vétérans de l'industrie tels que Richard K. Morgan, l'auteur de la série Altered Carbon qui a depuis été adaptée en série Netflix à succès. Le directeur de la technologie de Gunzilla, Timur Davidenko, a dirigé le développement du CryEngine en tant que directeur technique, et a travaillé sur Far Cry, Warface et Crysis. Jussi Keteli, le directeur artistique, a contribué à la série de jeux iconique Gears of War, à Star Citizen et à Hunt: Showdown.

