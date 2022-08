Gunzilla Games recauda 46 millones de dólares para redefinir el género de los Battle Royale permitiendo a los jugadores intercambiar sus objetos en el juego en "Off The Grid"

FRANKFURT, Alemania, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Gunzilla Games, un estudio de juegos AAA, ha anunciado hoy que ha recaudado un total de 46 millones de dólares en su última ronda de inversión. Esta nueva ronda de inversión permitirá al estudio desarrollar su nueva plataforma, llamada GunZ, que permitirá a los jugadores ser dueños de sus posesiones en el juego. GunZ será la base de "Off The Grid" (OTG). Una de las mecánicas más destacadas de OTG es el "comercio de objetos del juego", el primer juego en el que los jugadores podrán comprar nuevos objetos del juego a otros jugadores que los hayan recogido en el juego o los hayan adquirido entre ellos. El comercio se llevará a cabo a través de un mercado interno basado en blockchain o de cualquier mercado de terceros que soporte la tecnología NFT. Esta ronda de inversión está liderada por Republic Capital. Otros participantes importantes son Griffin Gaming Partners, Animoca Brands, Jump Crypto, Raptor Group, CoinFund, Shima Capital, Dominance Ventures, GSR, Kucoin Labs, Spartan Investment Group, AlphaCrypto Capital, Blizzard, Digital Strategies, Morningstar Ventures, Gamegroove Capital, NGG y Huobi Group, que también ayudarán a mantener la infraestructura técnica del proyecto. Entre los inversores ángeles y asesores más destacados se encuentra Justin Kan, cofundador de Twitch.

Gunzilla asegura a los jugadores que nunca venderán NFTs directamente a su comunidad de jugadores, ni ocultarán la progresión o cualquier característica del juego tras un muro de pago monetizado, el comercio es totalmente opcional. Gunzilla cree que la plataforma de GunZ tiene el potencial de cambiar radicalmente la experiencia de juego para los jugadores, y aquellos que no estén interesados en el comercio pueden omitir completamente esta característica y simplemente disfrutar del juego completo de forma gratuita sin ninguna limitación.

Vlad Korolev, consejero delegado y cofundador de Gunzilla, explicó: "Nos esforzamos por ofrecer a los jugadores total libertad en cada detalle de OTG, y en cada paso de su jugabilidad. En OTG, además del juego principal, los jugadores podrán poseer e intercambiar sus objetos en el juego con otros jugadores. Además de asegurar a los jugadores que los objetos que han ganado con tanto esfuerzo seguirán siendo suyos, pase lo que pase. En los juegos gratuitos actuales, si pagas por algo, no es tuyo. No eres ni puedes ser dueño de nada. Cualquiera puede leer el EULA de cualquier juego para comprobarlo. Si te expulsan, por ejemplo, pueden quitarte cualquier objeto, incluso si tu expulsión es accidental. Cuando dejas de jugar a cualquier juego free-to-play, el dinero que has puesto también desaparece. Estamos reinventando el sistema, devolviendo el poder a los jugadores, y estamos utilizando la tecnología blockchain para hacerlo realidad. Con OTG y GunZ, estamos creando un universo que establecerá un nuevo estándar para la industria."

Los jugadores también podrán sacar sus objetos del juego. A medida que el universo de OTG vaya evolucionando, los jugadores descubrirán nuevos objetos cada vez que jueguen. Los objetos del juego que los jugadores podrán intercambiar incluirán los personajes únicos que los propios jugadores creen, armas personalizadas, prendas de vestir y accesorios.

Esta ronda de inversión se produce tras el reciente lanzamiento del teaser-tráiler del nuevo juego de Gunzilla, OTG, un Battle Royale 2.0 AAA, un shooter en tercera persona, dirigido por el responsable visionario del estudio y nominado al Oscar, Neill Blomkamp. OTG, un título free-to-play (F2P), que cuenta con un fuerte enfoque narrativo con mecánicas de juego únicas, tiene previsto su lanzamiento en las plataformas de nueva generación en 2023.

Brian Johnson, un director Senior de Republic Capital, comentó: "El equipo de Gunzilla es nada menos que estelar, con veteranos de la industria que han contribuido a los juegos que muchos de nosotros crecimos jugando. Creemos que el free-to-play reina y que al combinarlo con un componente cripto opcional, Gunzilla dará ejemplo, casando los mundos cripto y del juego. No hay duda de que el futuro de los juegos cripto necesita involucrar a las consolas de nueva generación, y creemos que Gunzilla permitirá que esto suceda con facilidad."

En los próximos meses se anunciará más información sobre OTG. Para no perderse ninguna actualización, y para obtener más información sobre Gunzilla y OTG, siga al estudio en ( www.twitter.com/gunzillagames ), Instagram ( www.instagram.com/gunzillagames ) y Facebook ( www.facebook.com/gunzillagames ).

Acerca de Gunzilla:

Fundada en 2020, Gunzilla Games es un desarrollador AAA nuevo e independiente que trabaja en su IP de disparos multijugador de próxima generación en tres ubicaciones metropolitanas: Frankfurt, Alemania (sede central); Los Ángeles, Estados Unidos; y Kiev, Ucrania. La empresa está dirigida por medio del consejero delegado emprendedor en serie, Vlad Korolev y el CSO, Alexander Zoll. Gunzilla se basa en el deseo de innovar y superar los límites de la industria.

El equipo de talento de Gunzilla proviene de una variedad de estudios y editores líderes en la industria, incluidos Ubisoft, Electronic Arts (EA), THQ y más. El equipo cuenta con veteranos de la industria como el guionista, director y productor nominado al Oscar Neill Blomkamp que se unió como responsable visionario. Además está Richard K. Morgan, el autor de la serie Altered Carbon que ha sido adaptada para Netflix.El director de tecnología de Gunzilla, Timur Davidenko, dirigió el desarrollo de CryEngine como director técnico y trabajó en Far Cry, Warface y Crysis. El director de arte Jussi Keteli estuvo involucrado en la icónica serie Gears of War, Star Citizen y Hunt: Showdown.

