Gupshup recauda 240 millones de dólares adicionales para impulsar su visión global de la mensajería conversacional

SÃO PAULO , 30 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Gupshup, líder en mensajería conversacional, anuncia que ha recaudado 240 millones de dólares adicionales de un grupo de inversores de primera línea, entre los que se encuentran Fidelity Management and Research Company LLC, Tiger Global, Think Investments, Malabar Investments, Harbor Spring Capital, algunas cuentas gestionadas por Neuberger Berman Investment Advisers LLC, White Oak, Neeraj Arora, etc. Esta ronda de financiación se suma a la recaudación de 100 millones de dólares de Tiger Global en abril, con una valuación de 1400 millones de dólares.