Gürol Law Office: El Tribunal de Turquía falla que existe un defecto de fábrica en el caso Jaguar Land Rover

ESTAMBUL, 29 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- El octavo Tribunal de Arbitraje de Consumo de Estambul ha dictado que el fabricante de coches de lujo británico Jaguar Land Rover Company pague los daños en una causa judicial relativa al modelo Range Rover Vogue modelo SUV de la compañía. El Tribunal Turco falló que se trataba de un riesgo de seguridad del motor que era parte de un defecto de fabricación.

El caso se presentó por primera vez en un juzgado en 2013 cuando el propietario de un nuevo vehículo de la marca Range Rover presentó una denuncia después de que su SUV tuviera un problema en el motor y este se incendiase. Gürol Law Office filed a lawsuit on behalf of their client, Engin Yakut, at the 1st Consumer Court of Istanbul with the file number 2014/1334. Como resultado del proceso judicial, conforme a la decisión dada en la vista con fecha 28/02/2019 en cuanto al archivo 2016/1029 en el octavo Tribunal de Arbitraje de Consumo, se dictaminó que 'la demanda se aceptaba' y que 'el vehículo negro Jaguar Land Rover Range Rover Vogue 4.4 con número de chasis SALGA2JF4DA104851/número de motor 0021762448DT había sido fabricado con defectos de fábrica'.

Los casos de testimonio prolongado y sustituciones de productos defectuosos se abrieron en 2013, seguidos de una reclamación de vehículos defectuosos en 2014. Toda esta acción legal se consolidó en un solo caso en 2016. Tras una serie de correspondencia entre los Ministros de Justicia y Asuntos Exteriores de Turquía y la Embajada Británica, Jaguar Land Rover envió representación legal para asistir a las vistas del Tribunal de Turquía.

Tras numerosas investigaciones en el distribuidor oficial de Land Rover, un panel de nueve profesores de las universidades técnicas de Yildiz y Estambul elaboraron tres informes de opinión profesional.

El doctor Candas Gürol, abogado en la Gürol Law Office, dijo en los juicios: "Queremos que se nos pregunte sobre el caso relativo al Distribuidor del vehículo en Turquía, Borusan A.Ş., con un memorando escrito en relación al mismo modelo para determinar si hay más apelaciones sobre el vehículo".

