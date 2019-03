Gürol Law Office verkündet türkisches Gerichtsurteil für Fabrikfehler im Fall Jaguar Land Rover

ISTANBUL, 29. März 2019 /PRNewswire/ -- Istanbuls 8. Verbraucherschutzgericht hat den britischen Luxusautohersteller Jaguar Land Rover in einem Gerichtsverfahren zur Zahlung von Schadenersatz in Bezug auf das SUV-Modell Range Rover Vogue des Unternehmens verpflichtet. Das türkische Gericht entschied, dass der Motor aufgrund eines Fertigungsdefekts eine Unfallgefahr darstellt.

Der Fall wurde erstmalig 2013 vor Gericht gebracht, als der Besitzer eines nag

elneuen Range Rover-Fahrzeugs eine Klage einreichte, nachdem sein SUV ein Motorproblem hatte und in Brand geriet. Die Anwaltskanzlei Gürol reichte beim ersten Verbraucherschutzgericht in Istanbul Klage für seinen Mandanten Engin Yakut mit dem Aktenzeichen 2014/1334 ein. Als Ergebnis der Klage wurde gemäß der in der mündlichen Verhandlung vom 28.02.2019 in Bezug auf die Akte 2016/1029 im 8. Verbraucherschutzgericht von Istanbul entschieden, dass die „Klage akzeptiert wurde" und dass der „schwarze Jaguar Land Rover Range Rover Vogue 4.4" mit der Fahrgestell-Nr. SALGA2JF4DA104851 und der Motor-Nr. 0021762448DT als mit werkseitigen Defekten hergestellt erachtet wurde.

2013 wurden Fälle in Bezug auf fortbestehende Zeugenaussagen und dem Ersatz defekter Fahrzeuge eröffnet, auf die 2014 ein Rückruf defekter Fahrzeuge erfolgt. Alle rechtlichen Schritte wurden 2016 in einem einzigen Fall zusammengefasst. Nach mehrerer Korrespondenz zwischen dem türkischen Justiz- und Außenministerium und der britischen Botschaft entsandte Jaguar Land Rover eine Rechtsvertretung zur Teilnahme an den Anhörungen des türkischen Gerichts.

Nach zahlreichen Untersuchungen beim offiziellen Land Rover-Händler erstellte ein Gremium aus neun Professoren aus Yildiz und den technischen Universitäten von Istanbul drei Gutachten.

Dr. Gandas Gürol, ein Rechtsanwalt der Anwaltskanzlei Gürol, sagte in den Gerichtsverhandlungen: „Wir möchten nach dem Fall gefragt werden, der sich auf das Fahrzeugvertriebsunternehmen Borusan A.Ş., in der Türkei bezieht, mit einem schriftlichen Memorandum über dasselbe Modell, um zu prüfen, ob weitere Klagen gegen das Fahrzeug bestehen."

