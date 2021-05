Guru Capital conclut un accord pour acquérir Oval Money

ROLLE, Suisse, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- Guru Capital a le plaisir d'annoncer avoir conclu aujourd'hui un accord pour l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de la société britannique de fintech Oval Money Ltd., qui sera achetée par le courtier en contrats sur différence (CFD) ETX Capital, une société de portefeuille de Guru Capital basée au Royaume-Uni, et intégrée à ses opérations.

Par ailleurs, Guru Capital est en pleine négociation pour l'acquisition de 100 % des actions de la filiale espagnole de Oval Money Ltd., Oval Marketplace A.V., S.L., au moyen d'un fonds associé.

Ces acquisitions appuient la mission commune d'ETX Capital et d'Oval Money, consistant à rendre accessibles et abordables un large éventail de services et de produits financiers pour tout le monde. Cette fusion permettra d'accélérer la croissance des affaires et d'améliorer l'engagement des clients en aidant ces derniers à établir des règles intelligentes pour définir leurs habitudes d'épargne et leurs objectifs de placement, à réaliser leurs paiements et à faire le suivi de leurs dépenses, ainsi qu'à négocier sur les marchés financiers par le biais d'une seule application mobile.

À propos d'Oval Money : www.ovalmoney.com

Lauréate de plusieurs prix de fintech depuis sa création en 2017, Oval Money gère une application mobile très populaire comptant plus de 100 000 utilisateurs actifs, et aide ceux-ci à épargner et à investir de manière automatique et récurrente au moyen de son marché de produits financiers.

À propos d'ETX Capital : www.etxcapital.com

Fondé en 1965, ETX Capital est l'un des principaux courtiers en ligne de CFD et de spread betting financier fournissant des services de négociation en ligne, principalement à des clients britanniques et européens, ainsi qu'un accès à plus de 5 000 marchés, y compris pour les actions, les indices, les matières premières, le Forex et les cryptomonnaies.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510520/Oval_ETX_Capital_Logo.jpg

SOURCE ETX Capital