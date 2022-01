Gustave Roussy erneuert TrialMaster EDC-Vereinbarung mit Anju Software zur Beschleunigung komplexer klinischer Onkologiestudien

Eine der weltweit führenden Kliniken für Krebsforschung setzt seit fünf Jahren erfolgreich auf eine Plattform zur Verwaltung klinischer Daten, die eine Vielzahl von Studiendesigns unterstützt

FT. LAUDERDALE, Florida und PARIS, 13. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Anju Software gab bekannt, dass Gustave Roussy, eines der fünf besten Krebsforschungszentren der Welt und Europas führendes Krankenhaus für onkologische Forschung, seine Vereinbarung zur Nutzung der TrialMaster Electronic Data Capture (EDC) Lösung verlängert. Gustave Roussy hat TrialMaster in den letzten fünf Jahren erfolgreich eingesetzt, um die Effizienz von Onkologie-Studien bei einer Vielzahl von klinischen Studiendesigns zu beschleunigen und zu steigern.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Gustave Roussy weiterhin mit Anju Software zusammenarbeiten, um seine klinische Krebsforschung durch den Einsatz der elektronischen Datenerfassung und der Plattform für das Management klinischer Studiendaten, TrialMaster, voranzutreiben. Zu den Vorteilen von TrialMaster für Gustave-Roussy gehören die Flexibilität und Skalierbarkeit, die die sich entwickelnden klinischen Studiendesigns wie Umbrella-, Basket- und andere Plattformstudien unterstützen.

„Das Anju TrialMaster EDC-System war für die Ausweitung unserer klinischen Arbeit in den letzten fünf Jahren von zentraler Bedeutung und eignet sich ideal für die Komplexität und die Risiken bei der Erforschung neuer onkologischer Wirkstoffe", so Stefan Michiels, Leiter der Abteilung für Biostatistik und Epidemiologie bei Gustave Roussy. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Anju, da die TrialMaster-Plattformtechnologie weiterentwickelt wird, um den sich ändernden Bedürfnissen und Anforderungen der klinischen Krebsforschung gerecht zu werden."

TrialMaster EDC ist die intuitivste EDC-Suite auf dem Markt, die sich durch überragende Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität auszeichnet. Bei dieser innovativen Softwareplattform handelt es sich um eine umfassende EDC-Lösung für klinische Studien der Phasen I-IV, die die Effizienz steigert, die Arbeitsabläufe reduziert und gleichzeitig die Datenqualität verbessert, was zu einer schnelleren Einreichung von Studien führt.

„Es war uns eine Ehre, in den letzten Jahren mit Gustave Roussy zusammenzuarbeiten und mitzuerleben, wie TrialMaster dazu beiträgt, Krebsforschungsprogramme voranzutreiben, die innovative, neue Behandlungsmöglichkeiten für die schwierigen Bedürfnisse dieser Patientengruppen bieten", sagte Rohit Mistry, Senior Vice President, EMEA. „Wir freuen uns, diese wichtige Arbeit mit unseren Partnern von Gustave Roussy fortzusetzen. Ihr Vertrauen in Anju und TrialMaster bestätigt unsere Arbeit und bestärkt uns in unserem Bestreben, erstklassige Dienstleistungen zum Wohle von Krebspatienten auf der ganzen Welt zu erbringen."

Informationen zu Gustave Roussy

Als führendes europäisches Krebszentrum und fünftes weltweit ist das Gustave Roussy ein Zentrum mit umfassender Expertise. Es ist ausschließlich Patienten gewidmet, die an Krebs erkrankt sind. Das Institut ist Gründungsmitglied des Paris Saclay Cancer Cluster. Es ist eine Quelle für diagnostische und therapeutische Fortschritte. Es versorgt fast 50 000 Patienten pro Jahr und verfolgt einen Ansatz, der Forschung, Patientenversorgung und Lehre miteinander verbindet. Es ist auf die Behandlung seltener Krebsarten und komplexer Tumore spezialisiert und behandelt alle Krebsarten bei Patienten jeden Alters. Die Betreuung ist individuell und verbindet die modernsten medizinischen Methoden mit der Wertschätzung der menschlichen Bedürfnisse des Patienten. Neben der Qualität der angebotenen Behandlung werden auch die physischen, psychischen und sozialen Aspekte des Patienten respektiert. 3 200 Angehörige der Gesundheitsberufe arbeiten an den beiden Standorten: Villejuif und Chevilly-Larue. Gustave Roussy vereint die Kompetenzen, die für eine qualitativ hochwertige Forschung in der Onkologie unerlässlich sind: ein Viertel der behandelten Patienten wird in klinische Studien einbezogen.

Für weitere Informationen: www.gustaveroussy.fr/en, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

Informationen zu Anju Software Anju Software bietet eine adaptive Plattform für klinische Studien und medizinische Angelegenheiten sowie ein neu entwickeltes, hochmodernes Repository für klinische Inhalte und Daten. Es handelt sich um eine KI-basierte Analyselösung in Kombination mit Daten- und Anwendungsintegrationsfähigkeiten, die den weltweiten Pharma-, Biotech- und Auftragsforschungsmarkt im Bereich Life Sciences bedient.

