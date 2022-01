Gustave Roussy odnawia umowę TrialMaster EDC z Anju Software w celu przyspieszenia kompleksowych badań klinicznych z zakresu onkologii

Jeden z najważniejszych na świecie szpitali specjalizujących się w badaniach nad nowotworami powołuje się na pięć lat sukcesów platformy zarządzania danymi klinicznymi w zakresie wspierania różnorodnych projektów badań.

FT. LAUDERDALE, Floryda i Paryż, 12 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Anju Software poinformowała, że Gustave Roussy, jeden z pięciu największych ośrodków badań nad nowotworami na świecie i czołowy szpital europejski w dziedzinie badań onkologicznych, przedłużył umowę na korzystanie z rozwiązania TrialMaster Electronic Data Capture (EDC). Gustave Roussy wykorzystuje TrialMaster z powodzeniem od pięciu lat w celu przyspieszenia i zwiększenia efektywności badań onkologicznych w wielu projektach badań klinicznych.

W ramach umowy, Gustave Roussy kontynuuje współpracę z Anju Software, aby rozwijać swoje badania kliniczne nad rakiem, wykorzystując platformę TrialMaster do elektronicznego gromadzenia danych i zarządzania danymi badań klinicznych. Do korzyści TrialMaster dla Gustave-Roussy należy elastyczność i skalowalność wspierająca ewoluujące projekty badań klinicznych, w tym badań typu umbrella, basket i innych badań platformowych.

„System Anju TrialMaster EDC odegrał kluczową rolę w ekspansji naszych prac klinicznych w ciągu ostatnich pięciu lat i jest idealnie dostosowany do złożoności i ryzyka związanego z badaniem nowych leków onkologicznych – powiedział Stefan Michiels, kierownik Wydziału Biostatystyki i Epidemiologii Gustave Roussy. - Spodziewamy się dalszej współpracy z Anju w miarę postępującego rozwoju technologii platformy TrialMaster, aby sprostać zmieniającym się potrzebom i wymaganiom w zakresie badań klinicznych nad nowotworami".

TrialMaster EDC jest najbardziej intuicyjnym pakietem EDC na rynku zapewniającym najwyższą użyteczność i elastyczność. Ta innowacyjna platforma oprogramowania jest kompleksowym rozwiązaniem EDC dla badań klinicznych I-IV fazy – poprawia efektywność i redukuje przepływ pracy, jednocześnie poprawiając jakość danych, co skutkuje skróceniem czasu potrzebnego na złożenie odpowiednich wniosków dotyczących badań.

„Współpraca z Gustave Roussy w ciągu ostatnich kilku lat była dla nas zaszczytem. Mogliśmy obserwować wpływ TrialMaster na prowadzenie programów badań nad nowotworami, które dostarczają innowacyjnych, nowych opcji leczenia dla stanowiących duże wyzwanie potrzeb tych grup pacjentów – powiedział Rohit Mistry, starszy wiceprezes w regionie EMEA. - Cieszymy się, że możemy kontynuować tę niezwykle istotną pracę z naszymi partnerami z Gustave Roussy. Ich zaufanie do Anju i TrialMaster potwierdza znaczenie naszej pracy i wzmacnia zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości usług dla dobra pacjentów chorych na raka na całym świecie".

Gustave Roussy

Ośrodek Gustave Roussy, zaliczany do czołówki europejskich centrów leczenia nowotworów i zajmujący piąte miejsce na świecie, dysponuje wszechstronną wiedzą specjalistyczną. Działalność instytutu poświęcona jest w całości pacjentom chorym na raka. Ośrodek jest członkiem-założycielem Paris Saclay Cancer Cluster i stanowi źródło postępu diagnostycznego i terapeutycznego. Instytut świadczy usługi dla prawie 50000 pacjentów rocznie, koncentrując się na badaniach, opiece nad pacjentami i dydaktyce. Specjalizuje się w leczeniu rzadkich nowotworów i złożonych guzów, a także podejmuje leczenie wszystkich nowotworów u pacjentów w każdym wieku. Jest to opieka spersonalizowana, łącząca najnowocześniejsze metody medyczne z uwzględnieniem potrzeb pacjenta. Oprócz jakości oferowanego leczenia respektowane są fizyczne, psychologiczne i socjalne aspekty pacjenta. W dwóch kampusach pracuje 3200 pracowników służby zdrowia: Villejuif i Chevilly-Larue. Gustave Roussy łączy w sobie umiejętności niezbędne do prowadzenia najwyższej jakości badań naukowych w dziedzinie onkologii: jedna czwarta leczonych pacjentów jest włączana do badań klinicznych.

Więcej informacji: www.gustaveroussy.fr/en, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

Anju Software

Anju Software udostępnia adaptacyjną platformę o zastosowaniu w badaniach klinicznych i zarządzaniu danymi medycznymi oraz nowo zaprojektowane, najnowocześniejsze repozytorium treści i danych klinicznych. Jest to rozwiązanie analityczne oparte na sztucznej inteligencji, połączone z możliwościami integracji danych i aplikacji, obsługujące światowe rynki farmaceutyczne, biotechnologiczne i badań kontraktowych z zakresu nauk przyrodniczych.

KONTAKT:

Tony Riggio

Anju Software

tel. 908-839-6335

e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

John F. Kouten

JFK Communications, Inc.

tel. 609-241-7352

e-mail: [email protected]

SOURCE Anju Software