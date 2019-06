Gustavo Martins o compositor mais famoso entre os famosos

Ficou conhecido no Brasil todo após ter as obras mais executas do país. Com mais de 1.200 composições gravadas, Gustavo Martins começou sua carreira gravando Made in Roça (Loubet), TCC (Marcos e Fernando) e Zé trovão (Jads e Jadson), obras que ficaram no top 100 em 2016.

Desde então, não saiu da lista das mais executadas do Brasil, atingiu o topo de sua carreira em 2017 com a música, Sorte que beija bem (Maiara e Maraisa) e Homem de Família gravada por Gusttavo Lima que foi indicada ao Prêmio Multishow. Em 2018 teve sucessos como Eu e a saudade gravada por Henrique e Juliano e Tbt por Cleber e Cauan. Atualmente Gustavo possui mais de 1 bilhão e 200 mil views acumulados em suas obras. E um dos responsáveis pelo sucesso do projeto "Te vejo em todos os cantos", com 4 músicas da artista Marilia Mendonça, sendo elas: Bem pior que eu, Bebaça, Bye Bye e Amigo emprestado.

Com a música de trabalho de Bruno e Barreto, "Amor de cana" e gravação de Luan Santana (Meu Investimento) fechou o ciclo gravando todos os artistas, esse ano Gustavo é um dos maiores arrecadadores de ecad do país. Além de ser um jovem cativante, o número de seguidores e acessos não deixam a desejar, seu Instagram tem alto índice de engajamento. O perfil @gustavomartinscompositor soma mais de 100 mil seguidores e 400 mil impressões. Resultado de muito trabalho e dedicação, Gustavo, pode se dizer, é um dos maiores compositores do pais.

https://www.instagram.com/gustavomartinscompositor/

