Güterzug mit Hilfsgütern für die Ukraine von Żabka, CVC Capital Partners und Partners Group. Zivilbevölkerung erhält Lebensmittel, Wasser und Hygieneprodukte

POSEN, Polen,, 16. März 2022 /PRNewswire/ -- Am 13. März erreichte ein Spezialgüterzug mit humanitären Hilfsgütern für die Zivilbevölkerung Kiew. Die Żabka Group und ihre Investoren – CVC Capital Partners und die Partners Group – lieferten 60 Tonnen haltbare Lebensmittel, Wasser und essenzielle Hygieneprodukte. Es handelt sich dabei um einen weiteren von Żabka organisierten Hilfstransport. Das Unternehmen hat insgesamt fast 300 Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte an die Grenzübergänge, an Aufnahmestellen und in die Ukraine transportiert, unter anderem nach Kiew, Sumy, Luzk und Dnjepr. Der humanitäre Hilfszug wurde in Zusammenarbeit mit dem Warschauer Stadtrat organisiert, der die Zusammenarbeit mit dem Kiewer Stadtrat koordiniert.

– Die schlimme Situation in der Ukraine erfordert außergewöhnliche Mobilisierung und Gemeinschaftsaktionen, um die Grundbedürfnisse der Menschen zu decken. Wir intensivieren unsere Hilfe und senden in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat der Städte Warschau und Kiew einen humanitären Konvoi – so Krzysztof Krawczyk, Partner bei CVC Capital Partners und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Żabka Group.

– Die Zivilbevölkerung in der Ukraine ist derzeit in einer schlimmen Lage, in der es an Grundnahrungsmitteln mangelt. Daher haben wir einen weiteren Transport mit humanitärer Hilfe entsandt und einen eigenen Güterzug organisiert. Wir haben 60 Tonnen dringend benötigter Lebensmittel gespendet, die vom Kiewer Stadtrat genannt wurden, unter anderem Lebensmittelkonserven, Getreide, Nudeln, Zucker, fertige Gerichte in Gläsern und zusätzlich Wasser und Hygieneprodukte – so Tomasz Suchański, CEO der Żabka Group.

– Unsere Gedanken sind in dieser unglaublich schwierigen Zeit bei den Menschen in der Ukraine. Das Land hat einen dringenden Bedarf an humanitärer Hilfe und Żabka ist aufgrund seines Geschäftsmodells und seiner Lage in einer guten Position, um zu helfen. Wir freuen uns, die Ressourcen des Unternehmens so nutzen zu können – bekräftigt Stephan Schäli, Chief Investment Officer der Partners Group und Mitglied des Aufsichtsrats der Żabka Group.

– Nur gemeinsame Aktionen können den Bürgern der Ukraine helfen, sowohl dort vor Ort als auch hier in Warschau. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, die wie z. B. Żabka zeigen, dass „wo ein Wille ist, auch ein Weg" ist. Der aus Kiew gemeldete Bedarf ans Hilfsmitteln ist nach wie vor riesig: Medikamente, Lebensmittel, Wasser, Hygieneartikel. Daher ermutigen wir alle, sich daran zu beteiligen. Angesichts dieser Situation ist unsere Hilfe und Solidarität unerlässlich. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Behörden in Kiew, die sich über uns bei allen Einwohnern Warschaus bedanken, die der Ukraine helfen – so Michał Olszewski, stellvertretender Präsident der Hauptstadt Warschau.

Der Transport von 60 Tonnen Lebensmitteln und essenziellen Hygieneprodukten in die Ukraine ist dank der Zusammenarbeit zwischen den Eigentümern von Żabka und den Stadträten der Städte Warschau und Kiew möglich geworden. Der Warschauer Stadtrat organisiert den Transport in die Ukraine, und die Eigentümer von Żabka bezahlen für die beförderten Waren.

Der humanitäre Konvoi ist ein weiterer Beitrag der Żabka Group – im Besitz von CVC Capital Partners und der Partners Group – für die Ukrainer. Żabka hat in Zusammenarbeit mit seinen Partnern – Woiwodschaftsamt Podkarpackie, die Polnisch-Ukrainische Handelskammer, das Polnische Rote Kreuz und der Polnische Verband der Ukrainer – bereits fast 300 Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte an die Grenze geliefert. Die Żabka-Franchise-Nehmer sind ebenfalls an der Hilfsaktion beteiligt – Menschen, die Geschäfte in der Nähe der Grenze betreiben, verteilen warme Getränke und Snacks, und in anderen Städten organisieren sie Lebensmittelsammlungen und bringen Waren mit dem Auto an die Grenze.

Als verantwortungsbewusste Organisation möchte Żabka auch andere ermutigen und Raum für Hilfe bieten. Auf die Appelle der Hilfsorganisationen hin hat die Kette nicht nur die Voraussetzungen ihrer Strategie umgesetzt, sondern auch ein unternehmensweites Freiwilligenprogramm ins Leben gerufen. Die Mitarbeiter können unter anderem für NGOs arbeiten, die mit Żabka zusammenarbeiten, oder bei der Unterstützung und Koordinierung von Spenden im Gebäude der Firmenzentrale helfen.

Gleichzeitig ermöglicht die Kette es ihren Kunden, die humanitäre Arbeit der Polnischen Humanitären Aktion und des Polnischen Roten Kreuzes angesichts des Krieges in der Ukraine finanziell zu unterstützen. Spenden können per Karte oder kontaktlos erfolgen – mit einer Uhr oder einem Smartphone. Die so gesammelten Spenden werden zu gleichen Teilen zwischen den beiden Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt. Żabka pomaga - Żabka Group (zabkagroup.com)

Żabka Polska Sp. z o.o. ist der Besitzer der am schnellsten wachsenden Kette von Lebensmittelgeschäften in Polen und eines der dynamischsten Formate der Welt. Zwischen 2016 und 2021 wurden mehr als 4000 neue Läden eröffnet. Etwa 15,5 Millionen der polnischen Verbraucher leben nicht weiter als 500 Meter vom nächsten Żabka-Geschäft entfernt. Im Rahmen seiner Verantwortungsstrategie hat sich Żabka in den Bereichen gute Ernährung, Dienstleistungen zur Förderung eines nachhaltigen Lebens, Entwicklung von Unternehmertum, Vielfalt und integrativer Organisationskultur, Unternehmensführung sowie Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft verpflichtet. Weitere Informationen zu Żabka Polen unter: www.zabka.pl. Link zum Verantwortungsbericht 2020: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/

SOURCE Żabka Group