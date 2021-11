GVG couronnée « techno de l'année » par l'Africa Tech Week

LE CAP, Afrique du Sud, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Global Voice Group (GVG), chef de file des solutions Reg Tech et Data pour les gouvernements et agences d'État, vient d'être couronnée « Compagnie technologique de l'année » par l'Africa Tech Week lors d'une cérémonie de remise des prix tenue le 24 novembre dernier en Afrique du Sud. Des centaines d'entreprises concourraient dans différentes catégories, y compris huit joueurs importants de l'industrie finalistes de la prestigieuse catégorie remportée par GVG.

Il s'agissait de la troisième édition annuelle de cet événement panafricain qui met l'accent sur la sensibilisation des pays africains aux défis et possibilités offertes par les technologies numériques sur le continent. Chaque année, le jury indépendant de l'Africa Tech Week évalue des centaines de candidatures pour récompenser les entreprises qui se sont démarquées dans ce domaine.

Acceptant fièrement le prix au nom de la compagnie, M. Laurent Sarr, Directeur des Technologies à GVG, en a profité pour souligner l'importance des Technologies de l'Information et des Communications (TIC) pour les pays africains. « Chez Global Voice Group », a-t-il déclaré, « nous croyons fermement à un développement de l'Afrique soutenu par les TIC. C'est pourquoi nous innovons sans cesse pour offrir aux gouvernements et institutions des solutions numériques qui leur permettent de numériser leurs processus et de stimuler le développement à travers les TIC. »

Bien avant la pandémie qui a mis en évidence la nécessité d'accélérer la transformation numérique des pays émergents, parmi d'autres besoins urgents, la plupart des gouvernements africains avaient déjà adopté leurs propres agendas numériques. Un événement tel que l'Africa Tech Week permet d'apprécier les progrès réalisés en ce sens et de souligner la contribution d'organisations publiques et privées comme GVG au développement de sociétés numériques dynamiques, inclusives et résilientes en Afrique.

À propos de Global Voice Group (GVG) Fondée en 1998 et présente dans 11 pays, la société Global Voice Group est un fournisseur mondial de solutions TIC et RegTech aux gouvernements et autorités règlementaires. Par le biais de l'analytique du Big Data, GVG aide les gouvernements et les autorités à réussir leur transformation numérique et à efficacement promouvoir des écosystèmes numériques conformes et véritablement inclusifs. La société suit, rassemble et analyse les données provenant de secteurs économiques cruciaux, et les convertit en informations exploitables. Nous rendons ainsi possible un processus décisionnel basé sur des données fiables.



